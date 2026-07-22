W poniedziałek 20 lipca smutne wieści o śmierci Ireny Dudzińskiej przekazali jej bliscy. Informacje te potwierdził również Teatr Polski w Poznaniu, z którym od lat aktorka była związana. "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 lipca 2026 w wieku 85 lat odeszła Irena Dudzińska, polska aktorka teatralna i telewizyjna związana artystycznie z Teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Teatrem Polski w Poznaniu od 1875, Wrocławskim Teatrem Współczesnym i Teatrem Nowy Poznań" - mogliśmy przeczytać w poście w mediach społecznościowych.

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Irena Dudzińska nie żyje. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb aktorki

"Teatr był jej pasją i sposobem na życie - o sztuce mogła rozmawiać godzinami, przeplatając w rozmowie niekończące się anegdoty, żarty i historie" - przekazano w dalszej części wpisu od bliskich Dudzińskiej. Rodzina i przyjaciele poinformowali przy tym, kiedy odbędzie się pogrzeb artystki. "Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 28 lipca 2026 roku o godzinie 11:50 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu" - napisano w poruszającym poście.

Teatr Polski w Poznaniu pożegnał aktorkę, przypominając, w jakich sztukach wystąpiła na deskach ich teatru. Były to m.in.: "Małżeństwo Marii Kowalskiej" (w reż. Grzegorza Mrówczyńskiego), "W Kraju Kłamczuchów" (w reż. Leszka Czarnoty) czy też "Zęby 2" (w reż. Marka Koterskiego). "Na scenę Teatru Polskiego wróciła jako Maria w spektaklu 'Józef i Maria' (reż. Paweł Szkotak). Za tę rolę otrzymała nagrodę aktorską podczas 11. Festiwalu Dramaturgii Współczesnej 'Rzeczywistość przedstawiona'" - dopisano we wpisie teatru.

Irena Dudzińska pojawiła się także w popularnych serialach telewizyjnych

Choć Dudzińska była kojarzona przede wszystkim ze swoją działalnością w teatrze, miała również na koncie kilka występów w produkcjach telewizyjnych. W 2004 roku w "Pierwszej miłości" zagrała matkę Marka oraz w "Fali zbrodni" matkę Szymona. W 2002 roku widzowie mogli zobaczyć ją również w 106. odcinku "Świata według Kiepskich". W epizodzie pod tytułem "Witamina G" wcieliła się w spikerkę.