Indonezyjska influencerka, która działa w sieci pod nazwą @artamelll, mieszka w Polsce i dzieli się przemyśleniami dotyczącymi życia w naszym kraju. W ostatnim czasie miała okazję skorzystać z publicznego środka transportu, jakim był pociąg. Zdziwiła się tym, jaka atmosfera panuje podczas przejazdu. Zaskoczył ją... nadmierny spokój, który panował w wagonie.

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Zobacz wideo Drzyzga podróżuje do pracy pociągiem nawet w upały. "Konserwa"

Indonezyjka jechała w Polsce pociągiem. To ją zaskoczyło. Obawiała się nawet oddychać

Influencerka opublikowała na TikToku nagranie, na którym widzimy ją siedzącą w pociągu. Jak zaznaczyła, zaskoczył ją spokój, który tam panował. "Aż boisz się nawet oddychać" - napisała na filmiku. "Jestem pewna, że nawet moje myśli były zbyt głośne na tę jazdę" - dodała.

Internauci od razu zaczęli odnosić się do treści zawartej w materiale, wyjaśniając, że to standard w polskich pociągach. "Przyzwyczaj się do tego, dla nas to standard", "Normalnie możesz rozmawiać, ale nie bądź zbyt głośna", "Następnym razem weź ze sobą książkę", "Nie lubimy hałasu bez powodu" - czytamy w komentarzach.

Ewa Drzyzga dojeżdża do pracy pociągiem. Musi mierzyć się z opóźnieniami

Ewa Drzyzga w rozmowie z reporterką Plotka opowiedziała o swoich codziennych dojazdach do pracy. Prowadząca "Dzień dobry TVN" często wybiera pociąg, nawet podczas letnich upałów. Musi się liczyć jednak z opóźnieniami, których nie brakuje. - Wczoraj też przyjechałam dużo później, ponieważ pociąg przyjechał później. Po czym, jak wsiedliśmy do niego, to ogłoszono, że on nie odjedzie jednak, ale jak chcemy, to możemy w nim zostać. Co było cenne, działała tam klimatyzacja. Jak ktoś chciał się ochłodzić, to pan kierownik powiedział, że możemy zostać. Dobrze, że nie wysiedliśmy. Po 15 minutach sprostował informacje i powiedział, że jednak pociąg ruszy - relacjonowała dziennikarka.

Zapytaliśmy ją również o to, czy miała kiedykolwiek problem z niedziałającą klimatyzacją. - A no kiedykolwiek to tak, kto nie miał, za naszych czasów to nie było czegoś takiego, jak klimatyzacja. Normalnie jeździło się przy otwartym oknie - wspominała.