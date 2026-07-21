Nowe ustalenia po śmierci 24-letniej modelki z Wrocławia. Prokuratura zabrała głos

Śledczy przekazali nowe informacje dotyczące śmierci 24-letniej Jessiki J. z Wrocławia, której zaginięcie poruszyło opinię publiczną. Po odnalezieniu ciała młodej kobiety przeprowadzono sekcję zwłok. Jej wstępne wyniki wskazują na przyczynę zgonu.

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Tragiczny finał poszukiwań 24-letniej modelki z Wrocławia. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Jessika J. zaginęła 13 lipca. Tego dnia wieczorem była widziana po raz ostatni, a gdy nie wróciła do domu, jej bliscy zgłosili zaginięcie. Policja rozpoczęła intensywne poszukiwania. Niestety, w nocy z 14 na 15 lipca odnaleziono ciało 24-latki. Znajdowało się ono w jednym ze zbiorników wodnych położonych niedaleko miejsca zamieszkania kobiety.

Po wykonaniu sekcji zwłok prokuratura przekazała pierwsze ustalenia. Jak ujawnił "Faktowi" prok. Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, wygląda na to, że przyczyną śmierci było utonięcie. - Nic nie wskazuje na to, aby do zgonu przyczyniły się osoby trzecie - przekazał prokurator.

Postępowanie w tej sprawie nadal trwa. Na obecnym etapie śledczy nie ujawniają dodatkowych szczegółów, podkreślając, że jest to podyktowane dobrem prowadzonego śledztwa.

Jessika J. zaginęła po Wrocław Fashion Week. Kilka dni wcześniej była na wybiegu

Na kilka dni przed zaginięciem Jessika J. brała udział w pokazach podczas Wrocław Fashion Week. 24-latka była znana nie tylko jako modelka, lecz także wokalistka. Aktywnie działała w lokalnym środowisku modowym.

Według wcześniejszych ustaleń ostatni raz widziano ją 13 lipca około godziny 21, gdy wróciła do swojego mieszkania we Wrocławiu. Od tamtej chwili kontakt z kobietą się urwał. Jak informowano, opuściła mieszkanie bez telefonu komórkowego oraz dokumentów, co znacząco utrudniło prowadzone poszukiwania.

W akcję nagłośnienia zaginięcia zaangażowali się także organizatorzy Wrocław Fashion Week. Na oficjalnym profilu wydarzenia w mediach społecznościowych opublikowano apel o pomoc. "Kochani! Jessica, którą możecie kojarzyć z naszych wybiegów, zaginęła. Jeśli ktokolwiek ma informacje na jej temat, zgłaszajcie na policję" - napisano w mediach społecznościowych.

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