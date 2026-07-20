W połowie lipca 2025 roku sieć obiegło nagranie z koncertu Coldplay w amerykańskim Foxborough. Ówczesny CEO firmy Astronomer Andy Byron oraz szefowa HR Kristin Cabot zostali przyłapani na tzw. kiss cam, gdy przytulali się do siebie. Zmieszana para prędko próbowała zniknąć z telebimów, gdyż jak się później okazało, romansowała ze sobą. Gdy prawda wyszła na jaw, wybuchł niemały skandal, bo nie tylko obydwoje zdradzali ze sobą swoich małżonków, ale przy okazji on był jej szefem. Ostatecznie odeszli z Astronomer, a po kilku tygodniach zamieszanie wokół nagrania ucichło. Teraz wiadomo, jak dalej potoczyły się ich losy.

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Minął rok od afery na koncercie Coldplay. Wiadomo, co słychać u Kristin Cabot i Andy'ego Byrona

Sprawie Cabot i Byrona przyglądał się w następnych miesiącach cały świat. Jak ustaliły początkowo media, były CEO Astronomer miał rzekomo w planach rozwieść się z żoną. Byron był widziany, jak opuszcza ich wspólny dom i udaje się samotnie do luksusowej willi. W październiku 2025 roku na jaw wyszło jednak, iż małżonka biznesmena miała mu wybaczyć. Według najświeższych ustaleń, para dała sobie drugą szansę.

Podobny los nie spotkał jednak Kristin Cabot. Gdy kobieta romansowała z Byronem, miała już być w separacji ze swoim mężem. Po wybuchu skandalu do sądu faktycznie trafiły papiery rozwodowe. Cabot ujawniła później w rozmowie z "The New York Times", że jej zdaniem "podjęła złą decyzję", którą przypłaciła przy tym przede wszystkim swoją karierą. "To cena, którą postanowiłam zapłacić. Chcę, żeby moje dzieci wiedziały, że można popełniać błędy i naprawdę coś schrzanić" - skomentowała w wywiadzie.

Tak Kristin Cabot chciała skorzystać na skandalu z jej udziałem. Pojawiła się na głośnym wydarzeniu

Przypomnijmy, że Cabot starała się jednak później przekuć cały skandal w coś dobrego. W kwietniu bieżącego roku pojawiła się na konferencji Crisis Comms w Waszyngtonie, która poświęcona była kryzysom wizerunkowym. Cabot miała wówczas wystąpić na wydarzeniu wraz ze specjalistką ds. PR Dini von Mueffling i opowiedzieć o swojej historii. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Zasłynęła dzięki aferze na koncercie Coldplay. Szok, jak teraz zarabia".