Blanka Lipińska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie codziennie publikuje obszerne relacje na InstaStories, w których dzieli się swoją codziennością i licznymi przemyśleniami. Chętnie zabiera również głos na tematy społeczno-polityczne, tak jak było tym razem. Celebrytka postanowiła bowiem odnieść się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który w piątek, 17 lipca, zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

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Blanka Lipińska zabrała głos w sprawie weta Karola Nawrockiego. Nie wytrzymała

Blanka Lipińska jest związana z Pawłem Baryłą od 2021 roku. Para tworzy relację nieformalną, więc decyzja Karola Nawrockiego bezpośrednio w nią uderzyła. Ustawa miała bowiem regulować podstawowe kwestie dotyczące wspólnego życia par, które żyją w tego typu związkach, umożliwiając im dostęp do informacji medycznych czy rozwiązanie kwestii majątkowych. Karol Nawrocki był temu jednak przeciwny, twierdząc, że ustawa tworzyła istytucję zbyt bardzo zbliżoną do małżeństwa, co miało być sprzeczne z konstytucją. Blanka Lipińska zabrała w tej sprawie głos na Instagramie.

"Dziwi was to? Przecież niektórzy mają mental rodem ze średniowiecza i uważają, że mogą decydować o cudzej prywatności zasłaniając się dobrem ogółu. Jakby serio to im przyświecało to zrobiliby referendum, a nie pozwalali decydować jednemu człowiekowi o PRYWATNYM życiu reszty" - napisała oburzona.

Blanka Lipińska oburzona wiadomością internautki. Nie certoliła sie, odpowiadając

Na tym się jednak nie skończyło. Jedna z internautek widząc wypowiedź Blanki Lipińskiej, postanowiła wysłać prywatną wiadomość autorce erotyków. Ta jej się jednak nie spodobała, ponieważ internautka stanęła w obronie prezydenckiej decyzji. "Brawo. Konstytucja mówi wyraźnie, że związek jest z kobiety i mężczyzny. Wałęsa przecież krzyczy: 'Konstytucja, konstytucja'! Co was lewaków dziwi?" - napisała.

Blanka Lipińska udostępniła wypowiedź i nie gryzła się w język, odpowiadając. "Zaskoczę cię, Justynka, ale mimo że mam krótkie włosy, gwarantuję ci, że jestem kobietą z krwi i kości, a mój partner pełnoprawnym mężczyzną. I żadnej alternatywy dla przestarzałej instytucji małżeństwa nie mamy... I co teraz? Jak umrę, to rozumiem, że ty i tobie podobni zapłacą za mojego faceta 20 proc. podatku od spadku? Bo nasze życie to przecież wasza sprawa" - odparła Blanka Lipińska. A wy co o tym sądzicie? Zagłosujcie w naszej sondzie na dole strony.