Marianna Schreiber jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie oprócz treści lifestyle'owych publikuje też posty związane z polityką. Przypomnijmy, że celebrytka ogłosiła nawet niedawno, że zamierza startować w wyborach na prezydenta Krakowa. Za sprawą nowego wpisu na platformie X wywołała jednak spore zamieszanie w zupełnie innej kwestii. Podróżując po Polsce, postanowiła wypowiedzieć się o fladze, którą zauważyła.

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Marianna Schreiber pomyliła flagi. Internauci zareagowali od razu

- Moi drodzy, ja właśnie przejeżdżałam trasą S6 na Gdańsk. No i sami zobaczcie. Nie wiem, czy już miałam zwidy, czy co, no ale odróżniam kolory i trochę w szoku jestem, bo zauważyłam flagę Ukrainy na maszcie - skomentowała Schreiber, udostępniając przy tym nagranie z samochodu. Celebrytka pokazuje na nim powiewającą na wietrze flagę, która jak się jednak okazało, była flagą Kaszub - w kolorach czarno-żółtych. Gdy post Marianny zaczął zbierać zasięgi, internauci postanowili wyprowadzić ją z błędu.

"To flaga Kaszub. Warto usunąć fake news, sprostować i przeprosić", "Marianna, ochłoń. Mieszkam pięć kilometrów od tej flagi. Jeżdżę tą drogą codziennie. To jest flaga Kaszub" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy. Schreiber zareagowała na wpisy, twierdząc, iż jedynie pytała, czy dobrze widzi, że na maszcie znajduje się flaga ukraińska. Jej słowa dotarły jednak do senatorki Lewicy Anny Górskiej, która również postanowiła odnieść się do nagrania celebrytki.

Senatorka Lewicy odpowiada Mariannie Schreiber. "Warto jeszcze trochę się nauczyć o swoim kraju"

- Marianna, zobaczyłaś flagę Kaszub, bo jechałaś, słuchaj, przez Kaszuby, drogą, która się nazywa trasa Kaszubska, Kaszebsko Darga. I ta flaga wisi tam zawsze, bo wójt gminy Szemud ją tam wiesza, właśnie przy trasie Kaszubskiej - skomentowała na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu Górska, odnosząc się bezpośrednio do wpisu Schreiber. Senatorka postanowiła nawiązać dalej do faktu, iż celebrytka często podkreśla, że jest patriotką.

- Ja jestem bardzo liberalną osobą i nie oczekuję, że wszyscy będą znali wszystkie flagi wszystkich regionów kraju, ale prawdziwi patrioci to chyba powinni znać topografię Polski i wiedzieć, w jakim miejscu są i czego się mogą spodziewać. Także warto jeszcze trochę się nauczyć o swoim kraju, Maryśka. Do pracy! - podsumowała Górska, nie kryjąc rozbawienia.