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Majkowska odeszła z Ich Troje. Dopiero po latach zdradziła się, co się stało

Justyna Majkowska była wokalistką Ich Troje zaledwie przez dwa lata, ale fani zespołu ją pokochali. Wiadomo, dlaczego przestała być członkinią grupy.
Justyn Majakowska, Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa
Fot. KAPIF

Justyna Majkowska była jedną z najpopularniejszych wokalistek Ich Troje. Z zespołem była związana w latach 2001-2003. Jak sama twierdzi, odeszła z grupy, bo nie wytrzymywała presji. Innego zdania był współzałożyciel zespołu Jacek Łągwa.

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To dlatego Justyna Majkowska odeszła z Ich Troje

O Ich Troje, a zwłaszcza o liderze zespołu jest w ostatnim czasie bardzo głośno. Wszystko dlatego, że muzyk rozwodzi się ze swoją piątą żoną, a powrócił do drugiej. Jeszcze zanim wokalista potwierdził te rewelacje, w sieci pojawiły się plotki, że rzekomo związał się z obecną wokalistką Ich Troje, Martyną Majchrzak (oboje zdementowali te rewelacje).

Tymczasem w sieci internauci zaczęli wspominać najlepsze czasy Ich Troje, kiedy do grupy należała Justyna Majkowska. Wielu zastanawiało się, dlaczego piosenkarka odeszła z grupy. Śpieszymy wyjaśnić, ponieważ sama zainteresowana, mimo że długo milczała na ten temat, w końcu jakiś czas temu wyznała gorzką prawdę w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

W Ich Troje musiałam podołać życiu w stresie na okrągło. Czasami miałam na scenie przyklejony uśmiech, zaciskałam zęby, ale momentami było też dużo zabawy 

- powiedziała.

Okazuje się, że o odejściu Majkowskiej z zespołu mówił też Jacek Łągwa. Jego wersja zdecydowanie różni się od tej przedstawionej przez koleżankę po fachu. Rzekomo powodem odejścia Majkowskiej był jej Wiśniewskim. "Justyna pokłóciła się z Michałem podczas trasy w Stanach Zjednoczonych. Poszło o jej chłopaka, który tańczył w naszym balecie i któremu podziękowaliśmy za współpracę. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale Justyna uniosła się honorem i postanowiła odejść solidarnie ze swoim facetem" - zdradził w rozmowie z Plejadą. 

Co słychać u Justyny Majkowskiej?

Czym dziś zajmuje się Justyna Majkowska? Okazuje się, że wcale nie zrezygnowała z kariery muzycznej. W 2023 roku ukazała się jej płyta "Pragnienia", którą nagrała z Piotrem Cajdlerem.

Szczęśliwie układa się też prywatne życie piosenkarki. W 2005 roku wyszła za mąż, a później doczekała się trójki dzieci. Ponadto skończyła studia na kierunku pedagogika specjalna i została terapeutką dzieci z autyzmem.

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