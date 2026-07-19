Majkowska odeszła z Ich Troje. Dopiero po latach zdradziła się, co się stało

Justyna Majkowska była jedną z najpopularniejszych wokalistek Ich Troje. Z zespołem była związana w latach 2001-2003. Jak sama twierdzi, odeszła z grupy, bo nie wytrzymywała presji. Innego zdania był współzałożyciel zespołu Jacek Łągwa.

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To dlatego Justyna Majkowska odeszła z Ich Troje

O Ich Troje, a zwłaszcza o liderze zespołu jest w ostatnim czasie bardzo głośno. Wszystko dlatego, że muzyk rozwodzi się ze swoją piątą żoną, a powrócił do drugiej. Jeszcze zanim wokalista potwierdził te rewelacje, w sieci pojawiły się plotki, że rzekomo związał się z obecną wokalistką Ich Troje, Martyną Majchrzak (oboje zdementowali te rewelacje).

Tymczasem w sieci internauci zaczęli wspominać najlepsze czasy Ich Troje, kiedy do grupy należała Justyna Majkowska. Wielu zastanawiało się, dlaczego piosenkarka odeszła z grupy. Śpieszymy wyjaśnić, ponieważ sama zainteresowana, mimo że długo milczała na ten temat, w końcu jakiś czas temu wyznała gorzką prawdę w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

W Ich Troje musiałam podołać życiu w stresie na okrągło. Czasami miałam na scenie przyklejony uśmiech, zaciskałam zęby, ale momentami było też dużo zabawy

- powiedziała.

Okazuje się, że o odejściu Majkowskiej z zespołu mówił też Jacek Łągwa. Jego wersja zdecydowanie różni się od tej przedstawionej przez koleżankę po fachu. Rzekomo powodem odejścia Majkowskiej był jej Wiśniewskim. "Justyna pokłóciła się z Michałem podczas trasy w Stanach Zjednoczonych. Poszło o jej chłopaka, który tańczył w naszym balecie i któremu podziękowaliśmy za współpracę. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale Justyna uniosła się honorem i postanowiła odejść solidarnie ze swoim facetem" - zdradził w rozmowie z Plejadą.

Co słychać u Justyny Majkowskiej?

Czym dziś zajmuje się Justyna Majkowska? Okazuje się, że wcale nie zrezygnowała z kariery muzycznej. W 2023 roku ukazała się jej płyta "Pragnienia", którą nagrała z Piotrem Cajdlerem.

Szczęśliwie układa się też prywatne życie piosenkarki. W 2005 roku wyszła za mąż, a później doczekała się trójki dzieci. Ponadto skończyła studia na kierunku pedagogika specjalna i została terapeutką dzieci z autyzmem.