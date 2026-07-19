Tak naprawdę wygląda rajskie życie Kingi Rusin. Piróg się wygadał

Michał Piróg zakończył niedawno współpracę ze stacją TVN (przypomnijmy, że najpierw pracował jako choreograf i tancerz w programie "Droga do gwiazd", a później zobaczyliśmy go jako jurora w "You Can Dance - Po prostu tańcz!"). Nie oznacza to jednak, że gwiazdor rezygnuje całkowicie z show-biznesu. Po odejściu z TVN-u zdążył udzielić już kilku wywiadów. W najnowszym wspomniał o Kindze Rusin i kulisach jej życia.

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Michał Piróg o Kindze Rusin i jej zagranicznych wojażach

Kinga Rusin odeszła z TVN-u w sierpniu 2020 roku. Od tego czasu nie jest związana z żadną ze stacji telewizyjnych. Prowadzi własną markę kosmetyczną, a na Instagramie chwali się kolejnymi zagranicznymi podróżami u boku ukochanego.

Nic dziwnego, że Piróg w najnowszym wywiadzie wspomniał o koleżance ze stacji. W końcu podobnie jak ona zdecydował się na odważny krok i zrezygnował z telewizji. "Ja się śmieję czasami, że Kinga ukradła mi moje życie. Wiesz, jak my się poznaliśmy, to Kinga miała małe dzieci i ona zawsze mówiła mi, że mam super, że sobie podróżuję i mam wywalone, (...) ale jak dziewczyny dorosły, to postanowiła nie być zazdrosną o to, że ktoś podróżował, a ona nie. I zaczęła to robić" - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Piróg zdradził jednak, że Rusin wcale nie podróżuje jedynie dla przyjemności. Kolejne wyjazdy są związane z jej pracą. "Ta firma powoduje, że te podróże też są poniekąd wyjazdami pracowymi. Ja jak jadę na takie wyjazdy i też wybieram pewnego rodzaju destynacje, to konsultujemy wtedy działania, metody działania różnych roślin, poszczególnych składników w medycynie ludowej, w medycynie niekonwencjonalnej" - opowiadał.

W tej samej rozmowie wspomniał przy okazji, jak naprawdę ma wyglądać życie Rusin na obczyźnie. "Wiem od Kingi, że oni jeżdżą i tak dalej, ale mają cały czas spotkania. Okej, to może wygląda tak, jakby ona była na wakacjach, ale co ma pokazać? Jak siedzi przy umowach i mówi: nie, nie, tyle to ja nie zapłacę? (...) Słuchajcie, żeby jeździć cały czas na wakacje, musisz być politykiem albo dzieckiem royalsów" – podsumował.

Czym teraz będzie zajmował się Michał Piróg?

Przypomnijmy, że Piróg niedawno pojawił się w "Pytaniu na śniadanie". To tam opowiedział, jakie ma plany na przyszłość. Okazuje się, że chce poświęcić się aktorstwu i pracy w teatrze. - Na początku gdzieś telewizja zaklejała ten deficyt. (...) Zaczęło mnie tam zasysać w środku. Scena jest czymś zupełnie innym. Kontakt z widzem na żywo to jest coś, czego się nie da porównać. To jest coś, co ci nie da żadna telewizja, żaden serial, żaden film - ocenił. - Już kilka lat temu wróciłem do grania na scenie. Myślałem, że to będzie jeden tytuł, dwa tytuły. (...) Koledzy śmieją się, że w pewnym momencie miałem największą liczbę premier. (...) Wróciłem, to tak jakbyś wracał do swojej wody. Jak jesteś rybą trzymaną w akwarium i cię puszczają do wody, w której się wychowałaś - przyznał z uśmiechem.