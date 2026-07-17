Olga Kalicka należy do grona bardzo aktywnych w sieci gwiazd. Aktorka w maju 2025 roku powitała na świecie drugie dziecko i od tamtej pory w dużej mierze dzieli się w mediach społecznościowych treściami związanymi z macierzyństwem. W połowie lipca gwiazda "Rodzinki.pl" wybrała się z rodziną na urlop na Majorkę. Pod humorystycznym filmikiem z wakacji, który pojawił się na jej profilu, zaroiło się od komentarzy.

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Olga Kalicka pokazała, jak zajmuje leżaki nad basenem. "Taki śmiech przez łzy"

"No cóż… Kiedyś oceniałam ludzi, którzy rano zajmują leżaki. Potem urodziłam dzieci. Teraz rozumiem, że to nie jest zachowanie. To strategia" - napisała pod filmikiem Kalicka, na którym widzimy, jak w zabawny sposób "czai się" na wolne leżaki, by zająć je ręcznikami jeszcze przed śniadaniem w hotelu. Praktyka taka często spotykana jest w różnego rodzaju kurortach, w których przebywa więcej gości, niż dostępnych jest miejsc nad basenem czy na plaży. Rolka aktorki w dużej mierze spodobała się jej fankom, które z rozbawieniem zaczęły ją komentować.

Pośród wpisów znalazły się jednak także bardziej negatywne głosy. "Okropne zachowanie. Nie ma wytłumaczenia", "Ja takie ręczniki po prostu zdejmuję. Jest masa 'zajętych' leżaków hotelowymi ręcznikami, a nikt z nich nie korzysta od kilku godzin i ci, co naprawdę chcą skorzystać, nie mogą", "Właśnie wróciłam z wakacji, gdzie leżaki zajmowali o piątej rano. Też mam dzieci, ale takie praktyki na wakacjach są dla mnie żenujące. (...) Myślę o innych. No ale rozumiem śmieszną rolkę. Taki śmiech przez łzy, do czego ludzie zmuszają biedne matki" - komentowali inni internauci. Zwróciliśmy się do Kalickiej z prośbą o komentarz w tej sprawie. Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Tak o macierzyństwie mówiła Olga Kalicka. "To jest duże wyzwanie"

Przypomnijmy, że przed narodzinami córki w 2015 roku aktorka wychowywała już syna Aleksego. We wrześniu tego samego roku Kalicka pojawiła się na kanapie "Pytania na śniadanie", gdzie poruszyła właśnie temat macierzyństwa. Odniosła się przy tym do bycia pracującą mamą. - Nie będę oszukiwać, że to jest łatwe. To jest duże wyzwanie, ale i ogromna przyjemność. (...) Macierzyństwo i czas z Aleksiem nauczyły mnie tego, że mam swoje priorytety, ale to nie jest tak, że robię rzeczy za wszelką cenę. Różne rzeczy odpuszczam. Czasami przymykam oko na bałagan w domu - wyznała wówczas gwiazda.