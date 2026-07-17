Marcin Wrona przeszedł poważną operację. Teraz żałuje jednego

Marcin Wrona od lat jest korespondentem "Faktów" TVN w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarz jest znany nie tylko widzom stacji, ale także internautom. Jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie komentuje wydarzenia związane ze światową polityką. Tym razem Wrona na Instagramie opowiedział jednak o swojej sytuacji. Chodzi o operację, którą przeszedł.
13 lipca Marcin Wrona za pomocą mediów społecznościowych poinformował, że zdecydował się na operację wymiany stawu kolanowego. Nie ukrywał wówczas, że boi się operacji, ale chce w końcu "normalnie chodzić", bo od dwóch lat kuleje. Zabieg przebiegł pomyślnie, czym pochwalił się w kolejnym nagraniu. - Operacja za mną. Wymiana stawu kolanowego ponoć się udała. A już dwie godziny po operacji zaczęło się chodzenie i pierwsze ćwiczenia rehabilitacyjne - opowiadał.
16 lipca Wrona opublikował kolejne nagranie, w którym zdradził, jak się czuje. Okazuje się, że postępy rehabilitacyjne są zauważalne. - Gustowny balkonik został już wymieniony na taką laseczkę - pokazywał. - Z tą laseczką całkiem sympatycznie się chodzi po korytarzu w budynku, w którym mieszkam. Na razie, mówiąc po krakowsku, na pole nie wychodzę. Jeszcze chwila - mogliśmy usłyszeć.
- Natomiast wiem już dzisiaj, że gdybym miał świadomość, że po operacji będzie tak jak jest, to nie czekałbym tych kilku lat. Ból jest w miarę do wytrzymania. Wiem, że wielu z państwa zastanawia się, czy taką operację robić czy nie robić. Oczywiście decyzja należy do każdego z osobna, ale ja trochę żałuję, że tak długo zwlekałem - podsumował.
Nagranie wzbudziło spore poruszenie na profilu Wrony na Instagramie. Obserwatorzy postanowili wesprzeć go dobrym słowem. Podzielili się również własnymi historiami związanymi z wymianą stawu kolanowego. "Ja jestem po wymianie stawu w obu kolanach i też jedyne czego żałuję to to, że wcześniej ich nie wykonałam- zdrówka życzę", "Tak samo mówiłam dwa dni po operacji! I dlatego od półtora miesiąca mam wyznaczony termin operacji na drugie kolano. Pozdrawia serdecznie i cieszę się razem z panem", "Dużo zdrówka!", "Szybkiego powrotu do formy" - pisali internauci pod nagraniem dziennikarza.