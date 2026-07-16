Karolina Nowakowska nagle trafiła do szpitala. Ma za sobą ciężką operację

Karolina Nowakowska zyskała popularność dzięki występom w takich serialach jak: "Samo życie", "Klan" czy "M jak miłość". Jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje fanom swoją codzienność. Dzieli się tam także przemyśleniami. 16 lipca opublikowała jednak poruszający post, informując, że wylądowała w szpitalu. Ma za sobą operację.

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Karolina Nowakowska wylądowała w szpitalu, czym podzieliła się w mediach społecznościowych

Na opublikowanych przez Nowakowską kadrach na Instagramie widzimy ją na szpitalnym łóżku. "To nie są kadry z serialu 'Klan'. To kadry z życia, które przypomniało mi, jak ważne są regularne badania. Często odkładamy siebie na później. Bo praca, bo dom, obowiązki... Ja badam się regularnie i wiem, że gdybym tego nie robiła, moja historia mogłaby potoczyć się inaczej" - napisała aktorka.

Nowakowska zdradziła, że przeszła operację. "Teraz dochodzę do siebie po ważnej i ciężkiej operacji. I choć tego nie widać, cieszę się, że mam ją już za sobą "- mogliśmy przeczytać. Gwiazda apelowała też do wszystkich, by regularnie się badali i nie odkładali profilaktyki zdrowotnej na później. "Dbanie o siebie to nie luksus. To odpowiedzialność. Za swoje zdrowie, swoje życie i za tych, którzy cię kochają. Nie czekaj. Umów badania. Wybierz siebie. Jedna decyzja może zmienić wszystko" - mogliśmy przeczytać na zdjęciach we wpisie aktorki.

Karolina Nowakowska o swoim stanie zdrowia

Pod wpisem aktorki pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci życzyli jej powrotu do zdrowia. "Karolina, zdrowiej", "Ściskam cię ciepło kochana. Wracaj szybciutko do zdrowia", "Życzę, aby doszła pani do siebie i była zdrowsza, szczęśliwa i pełna energii" - pisali.

Sama zainteresowana też znów zabrała głos i zdradziła, jak się czuje po operacji. "Dziękuję wam za dobre słowo. Nie mam siły rozmawiać. Odpisuję, jeśli mogę i mam siłę. Dziś jest już lepiej, dziś już jem" - napisała. We wpisie na InstaStories dodała również, że według niej "szpital to doskonałe miejsce na praktykę wdzięczności i doceniania", a przebyte tam dni "bierze sobie do serca".