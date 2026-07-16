Zaginięcie Iwony Wieczorek jest niewątpliwie jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych współczesnej Polski. Nastolatka zniknęła nocą z 16 na 17 lipca 2010 roku, gdy wracała z Sopotu, gdzie bawiła się ze znajomymi. Ostatni raz kamery zarejestrowały jej obecność o godzinie 4:12 w Jelitkowie na ulicy Jantarowej niedaleko wejścia na plażę nr 63. Do dziś nie wiadomo, co wydarzyło się feralnej nocy. Od 16 lat śledczy próbują ustalić, gdzie jest Iwona Wieczorek. Jej mama, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z medialnej działalności. Wystosowała jednak apel w kolejną rocznicę zaginięcia córki.

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Zobacz wideo Nagranie z monitoringu dot. sprawy Iwony Wieczorek. Ostatnie chwile przed zaginięciem

16. rocznica zaginięcia Iwony Wieczorek. Jej mama zabrała głos

Niedawno w sieci pojawiło się oświadczenie Iwony Główczyńskiej, w którym przekazała, że ogranicza aktywność medialną. Postanowiła jednak powrócić do sprawy w krótkim komentarzu dla "Faktu" w związku z rocznicą zaginięcia córki. W poruszającym apelu zwróciła się do osoby, która może mieć wiedzę na temat tego, co stało się jej dziecku. - Jeżeli przez te wszystkie lata choć raz pomyślałeś o mojej córce i o tym, co mi odebrałeś, zrób jedyną dobrą rzecz, jaką jeszcze możesz zrobić. Powiedz, gdzie jest Iwona i co się wydarzyło. Nie odbudujesz mojego życia, skazałeś mnie już na dożywocie - przekazała matka Iwony Wieczorek. Dodała, że minione lata to życie w cierpieniu i niepewności. Stan zdrowia Główczyńskiej miał się również pogorszyć. Podkreśliła, że jej największym marzeniem jest poznanie prawdy na temat zaginięcia córki.

Pełnomocniczka mamy Iwony Wieczorek mówi o jej walce o odnalezienie córki

Pełnomocniczka mamy Iwony Wieczorek, przyjaciółka rodziny Anna Trojanowska, również zabrała głos. - Wbrew temu, co w ostatnim czasie pojawia się w przestrzeni publicznej z ust niektórych pseudodziennikarzy czy podcasterów, mama Iwony przez wszystkie te lata nie przestała walczyć - mówiła w rozmowie z "Faktem". Detektywka zaznaczyła, że Iwona Główczyńska pozostaje w kontakcie z Archiwum X, które zajęło się sprawą zaginięcia nastolatki, a także pełnomocnikiem współpracującym z prokuratorem prowadzącym postępowanie. Trojanowska zaznaczyła również, że śledczy cały czas pracują nad sprawą, ale toczy się to bez zbędnego rozgłosu.