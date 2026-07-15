Poszukiwania 24-letniej Jessiki z Wrocławia zakończyły się tragicznym odkryciem. W środę, 15 lipca, policja poinformowała o odnalezieniu ciała młodej kobiety. Jessika zaginęła w poniedziałek, 13 lipca, około godziny 21. Był to moment, kiedy po raz ostatni była widziana po powrocie do swojego mieszkania we Wrocławiu. Od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną, co skłoniło bliskich do zgłoszenia jej zaginięcia. W związku ze sprawą policja opublikowała komunikat i prowadziła działania poszukiwawcze.

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Nie żyje 24-letnia Jessika z Wrocławia. Policja przekazała nowe informacje ws. modelki

Niestety, dwa dni później służby przekazały smutną informację o odnalezieniu ciała 24-latki. - Zwłoki odnaleziono w zbiorniku wodnym na terenie Wrocławia. Ze wstępnych ustaleń prokuratury po czynnościach wykonanych na miejscu nie ma przesłanek, aby do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie. Ze względu na okoliczności zdarzenia nie podajemy więcej szczegółów - mówił o2.pl podkomisarz Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

Kilka dni wcześniej była na wybiegu. Potem ślad po Jessice zaginął

Jeszcze przed odnalezieniem ciała media informowały o zaginięciu 24-latki. Młoda modelka i wokalistka była związana z wrocławskim środowiskiem modowym. Kilka dni wcześniej występowała na wybiegu podczas Wrocław Fashion Week. Według wcześniejszych ustaleń po raz ostatni była widziana 13 lipca około godziny 21, po powrocie do swojego mieszkania we Wrocławiu. Od tego momentu nie było z nią kontaktu. Jak informowano, kobieta wyszła bez telefonu komórkowego i dokumentów, co dodatkowo utrudniało poszukiwania.

Do poszukiwań włączyło się również środowisko modowe. Informację o zaginięciu opublikowano na profilu Wrocław Fashion Week. "Kochani! Jessica, którą możecie kojarzyć z naszych wybiegów zaginęła. Jeśli ktokolwiek ma informacje na jej temat, zgłaszajcie na policję" - napisano w mediach społecznościowych.

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Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

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Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.