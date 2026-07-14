W marcu 2026 roku Marta Nieradkiewicz w rozmowie z Moniką Olejnik po raz pierwszy publicznie ujawniła, że jest w trakcie leczenia onkologicznego. Wyznała wówczas, że sama wykryła guza i początkowo nie mogła uwierzyć w diagnozę nowotworu piersi. Teraz aktorka udzieliła szczerego wywiadu magazynowi "Pani". 43-latka opowiedziała o tym, jak doświadczenie choroby wpłynęło na jej sposób myślenia i podejście do codzienności. Jak przyznaje, dziś patrzy na życie z zupełnie innej perspektywy.

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Marta Nieradkiewicz o zmaganiach z nowotworem. "Wielu lęków już się wyzbyłam"

Mimo choroby Nieradkiewicz pozostaje aktywna zawodowo. Od czasu ujawnienia diagnozy pojawiła się m.in. na festiwalu Mastercard OFF CAMERA, a także kontynuuje pracę na scenie. Niedawno podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami ze spektaklu "Strach przed lataniem", w którym występuje.

W najnowszej rozmowie z Beatą Biały dla magazynu "Pani" aktorka opowiedziała o zmianach, jakie zaszły w jej życiu. Przyznała, że dziś towarzyszy jej znacznie mniej lęku niż kiedyś. - Dziś jestem w takim momencie życia, w którym wielu lęków już się wyzbyłam. Nie dlatego, że nagle stałam się odważniejsza czy bardziej odporna. Po prostu zrozumiałam, że nie da się przeżyć życia, cały czas się go bojąc - stwierdziła.

Marta Nieradkiewicz nie ukrywa, jak zmieniła ją choroba. "Bardziej chce mi się życia nachapać"

Jak podkreśliła Nieradkiewicz, trudne doświadczenia sprawiły, że jeszcze bardziej docenia każdy dzień i chce czerpać z życia pełnymi garściami.

Kiedyś bałam się wielu rzeczy. Miłości. Samotności. Rozczarowań. Tego, że coś się nie uda, że ktoś odejdzie. Ale dzisiaj mam w sobie większą zachłanność na życie niż lęk przed nim. Bardziej chce mi się życia nachapać, niż przed nim schować

- wyznała. Zapowiedź wywiadu opublikowana w mediach społecznościowych spotkała się z ciepłym odbiorem. Wśród osób, które zostawiły pod postem komentarze w postaci serduszek, znalazły się m.in. Monika Olejnik oraz Maja Ostaszewska, okazując aktorce wsparcie w czasie leczenia.