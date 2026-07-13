Marcin Wrona trafił do szpitala. Wyjawił, co mu dolega. "Boję się"

Marcin Wrona od lat należy do czołówki dziennikarzy informacyjnych w stacji TVN. To także polski korespondent w USA. Dziennikarz właśnie podzielił się z fanami na Instagramie informacją, że trafił do szpitala. Wyjawił przy tym, z jakimi problemami zdrowotnymi się boryka.
Marcin Wrona wrzucił na Instagram nagranie wprost ze szpitalnego łóżka. Okazuje się, że dziennikarz jest przed operacją. Od jakiegoś czasu doskwierał mu ból i kulejąca noga. - Nie będę oszukiwał ani siebie, ani państwa. Boję się. Strach jest, ale właśnie lekarz chirurg powiedział, że gdybym się nie bał, to znaczy, że coś by tutaj było nie tak. A chcę wreszcie normalnie chodzić. Od dwóch lat kuleję, utykam, każdy krok to ból i podobno wymiana stawu kolanowego to nic wielkiego - przekazał. Wrona wytłumaczył przy tym obserwującym swoją chwilową absencję w mediach społecznościowych w najbliższym czasie. Jednocześnie poprosił o wsparcie i trzymanie kciuków. - Proszę za mnie trzymać kciuki i proszę o siebie dbać - przekazał dziennikarz.
Na odpowiedź ze strony obserwatorów Marcina Wrony nie trzeba było długo czekać. Przekazali mu swoje wsparcie w komentarzach pod nagraniem.
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