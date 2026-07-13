Marcin Wrona trafił do szpitala. Wyjawił, co mu dolega. "Boję się"

Marcin Wrona od lat należy do czołówki dziennikarzy informacyjnych w stacji TVN. To także polski korespondent w USA. Dziennikarz właśnie podzielił się z fanami na Instagramie informacją, że trafił do szpitala. Wyjawił przy tym, z jakimi problemami zdrowotnymi się boryka.

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Wrona opublikował nagranie ze szpitala. "Od dwóch lat kuleję, utykam"

Marcin Wrona wrzucił na Instagram nagranie wprost ze szpitalnego łóżka. Okazuje się, że dziennikarz jest przed operacją. Od jakiegoś czasu doskwierał mu ból i kulejąca noga. - Nie będę oszukiwał ani siebie, ani państwa. Boję się. Strach jest, ale właśnie lekarz chirurg powiedział, że gdybym się nie bał, to znaczy, że coś by tutaj było nie tak. A chcę wreszcie normalnie chodzić. Od dwóch lat kuleję, utykam, każdy krok to ból i podobno wymiana stawu kolanowego to nic wielkiego - przekazał. Wrona wytłumaczył przy tym obserwującym swoją chwilową absencję w mediach społecznościowych w najbliższym czasie. Jednocześnie poprosił o wsparcie i trzymanie kciuków. - Proszę za mnie trzymać kciuki i proszę o siebie dbać - przekazał dziennikarz.

Na odpowiedź ze strony obserwatorów Marcina Wrony nie trzeba było długo czekać. Przekazali mu swoje wsparcie w komentarzach pod nagraniem.

ARTYKUŁ JEST AKTUALIZOWANY