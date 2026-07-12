Nagrała z Bedoesem "diss na raka", a teraz przemówiła. Maja Mecan jest w szpitalu

Maja Mecan zabrała głos po tym, jak w mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że nie żyje. 12-latka opublikowała krótkie, ale dosadne oświadczenie. Wspomniała też o tym, jak przebiega jej leczenie.

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Maja Mecan zabrała głos. "To nie ja odeszłam"

Maja Mecan jest jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. "O 12-latce, u której zdiagnozowano nowotwór, zrobiło się głośno", kiedy razem z Bedoesem nagrała utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Piosenka stała się hymnem zbiórki Łatwoganga, który w kwietniu tego roku zorganizował dziewięciodniowego streama, podczas którego w zapętleniu słuchał właśnie wspomnianego kawałka. W ten sposób chciał zebrać pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters. Akcja przerosła jego oczekiwania - zgromadził łącznie ponad 280 mln zł.

Teraz media znów rozpisywały się o Mai, ale przez straszną i niewybaczalną pomyłkę. Wiele portali "uśmierciło" Mecan, myląc ją z inną podopieczną Fundacji Cancer Fighters - Mają Gadowską, która zmarła po chorobie nowotworowej (wspomina fundacja poinformowała o śmierci nastolatki 10 lipca). Artykuły, w których w tym kontekście pisano o Mecan, zniknęły z sieci, ale wiele osób niepokoiło się o 12-latkę. Teraz dziewczynka postanowiła zabrać głos i na Instagramie opublikowała krótkie, ale dosadne oświadczenie, w którym poinformowała, że żyje. Przy okazji zdradziła, że nadal przebywa w szpitalu, gdzie poddaje się leczeniu.

Jeszcze raz informuję, że żyję. Przez nieprawdziwe informacje w mediach wiele osób nadal ma wątpliwości. To nie ja odeszłam. Nadal jestem w szpitalu i walczę, ale żyję. Dziękuję za każde wsparcie

- mogliśmy przeczytać.

Gwiazdy wspierają Maję Mecan

Pod oświadczeniem dziewczynki pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci wspierali Mecan. Nie zabrakło też słów wsparcia ze strony gwiazd. "Królowo nasza jesteś najdzielniejsza!!!" - pisał Bedoes, "Zdrowia Kochanie. Jesteś cudem"- życzyła Dominika Gwit", a Paulina Krupińska dorzuciła krótkie "Walcz". Gwiazdy takie, jak Anna Lewandowska czy Mikołaj Bagiński, pozostawili pod wpisem Mai emotikony przedstawiające serduszka. Redakcja Plotka również życzy zdrowia - zarówno Mai, jak i wszystkim podopiecznym Fundacji Cancer Fighters.