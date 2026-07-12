Ralph Kaminski nigdy nie ukrywał swojej fascynacji Violettą Villas. Przed laty nagrał nawet piosenkę "Melancholie", którą w oryginale śpiewała legendarna artystka. Tym razem Kaminski postanowił odwiedzić rodzinne strony Villas i jej słynną posiadłość w Lewinie Kłodzkim. Podzielił się z fanami relacją spod domu artystki.
Ralph Kaminski podzielił się na Instagramie zdjęciami sprzed rezydencji Violetty Villas. Wspomniał przy tym koncert, który w latach 90. był często emitowany przez TVP. "Pod koniec lat 90. w telewizji często transmitowano koncert "Violetta V. - Taka jestem" z Teatru Wielkiego w Łodzi, w reżyserii Elżbiety Skrętkowskiej. Patrzyłem na ekran zahipnotyzowany, mój dziadek Jan mówił: Znów tę papugę oglądasz?. Zakochałem się totalnie, nawet magistra pisałem o Villas" - napisał Kaminski.
Co więcej, Kaminski udostępnił zdjęcia sprzed posiadłości Villas i wykonał poruszający gest. Postanowił rzucić pod dom sztucznego kwiatka. - Dzisiaj spełniło się moje wielkie marzenie, w końcu odwiedziłem miasteczko rodzinne mojej idolki. Rzuciłem pod jej drzwi sztucznego kwiatka, wydaje mi się, że Violetta lubiła sztuczne kwiaty, oddając jej hołd. Będąc na Dolnym Śląsku koniecznie zatrzymajcie się w Lewinie Kłodzkim, odwiedźcie miejsce pamięci! Jutro widzimy się w Opolu na scenie amfiteatru. Violetta nie miała triumfów na tym festiwalu, ale miała swoją rewię w Las Vegas w Casino de Paris - dodał Ralph.
Internauci byli bardzo poruszeni relacją Ralpha. W komentarzach podkreślali, że jego relacja spod domu artystki jest dla nich bardzo ważna. "Dziękuję za pamięć o niej", "Najpiękniejszy głos", "Ten dom był chwilę chyba na sprzedaż, ale wycofali się z tego. Szkoda, ktoś mógłby go pięknie odnowić", "Uwielbiam jej wokal i twoją pamięć o tej cudownej artystce", "Piękny głos. Dawno jej nie słuchałam", "Artystka wielkiego formatu" - pisali fani w komentarzach.