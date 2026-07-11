Tak Książulo pluska się w tureckim basenie. Pokazał zdjęcia z wakacji z ukochaną

Książulo to tak naprawdę Szymon Nyczke, który podbił Youtube'a, publikując recenzje lokali gastronomicznych. W ostatnim czasie wywołał niemałą burzę, uderzając w Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Youtuber zapłacił pięć tysięcy złotych za jedną dobę w hotelu i narzekał na warunki, które tam spotkał. W jego pokoju nie działała klimatyzacja, przez co temperatura w apartamencie przekraczała 32 stopnie Celsjusza. Nyczke musiał uciekać z obiektu i żądał zwrotu pieniędzy (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Po przejściach związanych z hotelem w Polsce Książulo postanowił udać się na wypoczynek za granicę. Pokazał zdjęcia.

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Książulo wypoczywa w Turcji. Pochwalił się zdjęciami

Na wakacyjny wypoczynek Książulo wybrał hotel w Turcji w miejscowości Belek. Można się domyślać, że relaksuje się tam w lepszych warunkach niż w Hotelu Gołębiewski. Hotel, który wybrał, jest pięciogwiazdkowy i w ramach pobytu oferuje pakiet all inclusive. Książulo, który słynie z tego, że chroni swoją prywatność, postanowił pokazać fanom kilka kadrów ze swoich luksusowych wakacji.

Na zdjęciach, które opublikował na Instagramie, widzimy przede wszystkim, że czas spędza w lub przy basenie. Może liczyć również na piękne widoki - pluskając się w basenie, ma możliwość podziwiania tureckiej plaży. Na jednym ze zdjęć widzimy go w towarzystwie ukochanej Marty. Książulo rzadko ją pokazuje, ale tym razem zrobił wyjątek. "Wymoczek pozdrawia" - podpisał swoje wakacyjne kadry.

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Fani oczywiście nie zawiedli i ruszyli do komentowania zdjęć Książuli. Nie brakowało również nawiązań do ostatniej hotelowej afery. "Ładniej niż w Pobierowie", "Ciekawe, czy klimatyzacja działa?" - żartowali niektórzy. "Powodzi się", "Na bogato" - pisali inni. Niektórzy życzyli youtuberowi udanych wakacji, inni nie mogli doczekać się kolejnych recenzji. Ostatnio Książulo odwiedził lokal w Sopocie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.