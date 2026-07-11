Magda Gessler od 2010 roku jeździ po całej Polsce, by (z różnym skutkiem) robić rewolucje w restauracjach i knajpach w programie TVN-u "Kuchenne rewolucje". Restauratorka prowadzi też kilka punktów gastronomicznych. Okazuje się, że teraz otwiera kolejną restaurację. Wybrała nietypowe miejsce.

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Magda Gessler porównuje swoją nową restaurację do zamku

Nowa restauracja Gessler ma zostać otwarta 31 lipca, a restauratorka prężnie reklamuje ją w swoich mediach społecznościowych, zachwalając zarówno klimat miejsca, jak i kuchnię. Na razie nie podano menu lokalu, ale wiadomo, że ten znajduje się nad Jeziorem Czorsztyńskim w Kluszkowcach (województwo małopolskie).

Na najnowszym Instagramowym nagraniu, Gessler porównała lokal do swojego własnego zamku. - Każda księżniczka i każda królowa musi mieć swój zamek. Kocham góry, a Podhale niezwyczajnie, a to miejsce zaskoczyło mnie intensywnym szmaragdem swojej wody, swojego Jeziora Czorsztyńskiego, widokiem na oba zamki [chodzi o Zamek Dunajec w Niedzicy oraz Zamek w Czorsztynie - red.], zielenią i nieprawdopodobnie dobrą energią - zachwycała się Zdaniem gospodyni "Kuchennych rewolucji" widok z jej nowej restauracji jest wart milion dolarów.

Co więcej wiadomo na temat nowego interesu Gessler? Okazuje się, że niezbyt wiele. "Fakt" zapytał menedżera Gessler Jacka Łotycza o szczegóły. Menedżer gwiazdy nie był jednak zbyt wylewny.

Na razie to duży projekt, bardzo duża, trzypoziomowa restauracja. Niedługo będzie otwarcie

- powiedział. Dopytany o menu, przyznał, że "nie będzie to kuchnia stricte regionalna", choć regionalne produkty zapewne się pojawią. "Będą też różne akcenty, więc będzie to coś nowego" - zapewniał.

Magda Gessler zabrała głos ws. Książula. Tak go oceniła

Przypomnijmy, że Książulo wielokrotnie recenzował dania serwowane w restauracjach Magdy Gessler. Zaczęło się od tego, że zamówił od znanej restauratorki catering wigilijny za 2730 zł. Ocenił wówczas, że stosunek ceny do jakości był nieadekwatny. - Te wszystkie świąteczne pozycje nie zachwyciły. Spodziewałem się czegoś lepszego za te pieniądze. Sporo tu brakuje, a nie powinno brakować niczego za tę kasę - podsumował. Książulo później ocenił także wielkanocny catering Gessler. Ten kosztował 921 zł. Youtuberowi smakowało wiele produktów, ale uznał, że porcja 12 małych pierogów za 72 zł to "rozbój w biały dzień".

Znana restauratorka zdawała się nie przejmować tym, jakie opinie na temat serwowanych przez nią produktów wygłaszał Książulo. Ostatnio jednak pochwalił jej wypieki. Zachwycał się drożdżówką z makiem. - Jak dla mnie to jest najlepsza drożdżówka z makiem, jaką jadłem kiedykolwiek. (...) Fenomenalna jest - komentował na filmiku.

Po tej recenzji w rozmowie z KrismessTV Gessler w końcu przyznała, że zna twórczość Książula i nagle pogratulowała mu rozwoju. Stwierdziła, że dojrzał. - Wydaje mi się, że on dojrzewa, tak? Że na początku robił to trochę dla show-off [popisu - red.] (…) Bardzo dziękuję za to, że jakoś wrócił mi trochę honor, bo jechał równo po mnie i to też go wybiło na to miejsce, w którym jest. (…) On dojrzewa i zaczyna być takim w sumie dobrym produktem narodowym. Jego wypowiedzi, jego filmy naprawdę są opiniotwórcze i ja gratuluję postępu i rozwoju - mówiła gwiazda TVN.