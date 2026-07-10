Maja Gadowska była podopieczną Fundacji Cancer Fighters. Zasłynęła dzięki piosence nagranej z Łatwogangiem - chodzi o utwór "Wszystkie marzenia". 10 lipca organizacja charytatywna poinformowała o śmierci dziewczynki "Majeczko... Dziękujemy ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" - napisano w mediach społecznościowych. Hołd zmarłej postanowił oddać również Bedoes.

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Zmarła Maja Gadowska. Bedoes zdobył się na poruszające słowa

Bedoes rozpoczął akcję związaną ze zbieraniem funduszy dla Fundacji Cancer Fighters. Zaczęło się od utworu nagranego z Mają Mecan - "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Raper bardzo zaangażował się w pomoc podopiecznym, których wraz z Łatwogangiem i Robertem Lewandowskim odwiedził w szpitalu. Śmierć innej podpiecznej Fundacji Cancer Fighters. - Mai Gadowskie bardzo go poruszyła. Bedoes udostępnił post fundacji, w którym przekazaono informacje o śmierci 13-latki. "Spoczywaj w pokoju, Majko. Twoja walka i uśmiech będą inspirować już na zawsze. Dziękujemy ci, wojowniczko" - napisał raper, a na kolejnym InstaStories przypomniał o utworze "Wszystkie marzenia".

Maja Gadowska zmarła w wieku 13 lat. Tak o jej diagnozie mówili rodzice

Maja Gadowska miała 13 lat. Zmagała się z agresywnym nowotworem złośliwym kości - osteosarcome - który jest diagnozowany najczęściej u dzieci i nastolatków w okolicach kolan. Na stronie Fundacji Cancer Fighters mogliśmy dowiedzieć się, że pierwsze objawy choroby pojawiły się u Mai w 2023 roku. Wszystko zaczęło się od bólu ręki. "Początkowo nie budziło to większego niepokoju. Myśleliśmy, że może się uderzyła albo przeciążyła rękę. Ból jednak nie mijał. Wracał coraz częściej" - czytamy.

"Wizyta u lekarza nie była taka jak zwykle. Dostaliśmy skierowania na kolejne badania i konsultacje. Z każdą wizytą narastał w nas niepokój. Potem nadszedł dzień, którego tak bardzo się obawialiśmy. Usiedliśmy w gabinecie lekarskim, słuchając słów, które brzmiały jak zły sen. Diagnoza: osteosarcoma. W jednej chwili zatrzymał się cały nasz świat. Strach, niedowierzanie, bezsilność. Tysiące myśli przebiegających przez głowę i jedno pytanie, które nie dawało spokoju: dlaczego Maja?" - przekazali rodzice Mai.