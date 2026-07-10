W piątek, 10 lipca, Fundacja Cancer Fighters przekazała smutną wiadomość. Zmarła Maja Gadowska, która nagrała utwór z Łatwogangiem "Wszystkie marzenia". Na instagramowym profilu fundacji pojawiło się zdjęcie dziewczynki i poruszający post.

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Maja Gadowska nie żyje. Nagrała piosenkę z Łatwogangiem

"Majeczko... Dziękujemy ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" - czytamy na profilu Fundacji Cancer Fighters.

Maja Gadowska miała 13 lat i cierpiała na osteosarcome, czyli agresywny nowotwór złośliwy kości, który jest diagnozowany najczęściej u dzieci i nastolatków w okolicach kolan. Szybko tworzy przerzuty, zazwyczaj do płuc. Na stronie Fundacji Cancer Fighters czytamy, że pierwsze objawy choroby pojawiły się w 2023 roku. Dziewczynka zgłaszała wtedy ból ręki. "Początkowo nie budziło to większego niepokoju. Myśleliśmy, że może się uderzyła albo przeciążyła rękę. Ból jednak nie mijał. Wracał coraz częściej" - czytamy.

"Wizyta u lekarza nie była taka jak zwykle. Dostaliśmy skierowania na kolejne badania i konsultacje. Z każdą wizytą narastał w nas niepokój. Potem nadszedł dzień, którego tak bardzo się obawialiśmy. Usiedliśmy w gabinecie lekarskim, słuchając słów, które brzmiały jak zły sen. Diagnoza: osteosarcoma. W jednej chwili zatrzymał się cały nasz świat. Strach, niedowierzanie, bezsilność. Tysiące myśli przebiegających przez głowę i jedno pytanie, które nie dawało spokoju: dlaczego Maja?" - napisali jej rodzice.

Śmierć Mai Gadowskiej poruszyła gwiazdy i internautów

Pod poruszającym postem na profilu Fundacji Cancer Fighters pojawiła się lawina komentarzy. Śmierć Mai Gadowskiej wstrząsnęła nie tylko internautami, ale i znanymi osobami. Swój komentarz zostawiła Anna Lewandowska, która dodała emotikony złamanych serc. Podobną reakcję zostawiła również Cleo. Borys Szyc okazał wzruszenie przy pomocy emotikonów, natomiast Justyna Nagłosowska napisała: "Leć wysoko Maju". "Wielka mała Wojowniczka. Rak przetrzebił mi rodzinę, mogłabym napisać 'znam ten ból'. Ale nie znam, bo moich bliskich zabrał, gdy byli w dojrzałym wieku. Dziecka nie powinno to nigdy spotkać. Ani jego rodziców. Przytulam wszystkich, którym Maja była bliska. Była wielką inspiracją. Jeszcze tutaj jesteś Maju, i pozostaniesz, w sercach ludzi" - napisała Hanna Lis.

"Ciężko się z tym pogodzić… Majeczko, podobno dziadek Romek robi tam na górze placki ziemniaczane, bo piątek… Są przepyszne" - napisał Jakob Kosel. "Maju, nie przegrałaś... Twoja walka i uśmiech były Twoją wygraną! Dziś pękło wiele serc", "Niebo zyskało kolejnego anioła, wstawiaj się tam za nami aniołku" - czytamy w komentarzach.