"Był niezwykle energiczny. Zawsze gotowy do działania, na co naprawdę trzeba położyć szczególny nacisk. Nie było tematu, którego nie chciałby zrealizować, nie było wyznaczonego zadania, którego nie podjął się realizacji" - mogliśmy przeczytać w smutnym wpisie redakcji i.pl. Damian Świderski od 2024 roku należał do grupy dziennikarzy portalu gol24.pl, pracując głównie przy materiałach dotyczących wydarzeń sportowych. W przeszłości pisał także na tematy polityczne i społeczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Znany komentator dowiedział się, że ma nowotwór. "Dość dziwny ból"

Nie żyje młody polski dziennikarz. Tak zapamiętają go redakcyjni koledzy

"Damian był zakochany w futbolu. Kibicował zwłaszcza Manchesterowi United. Na trwającym mundialu trzymał kciuki za reprezentację Brazylii. (...) Prawdziwą pasją Damiana - wręcz powołaniem - był jednak sport, szczególnie futbol. Interesował się chyba wszystkimi dyscyplinami, śledził uważnie i chętnie pomagał relacjonować nawet zimowe igrzyska olimpijskie - a nie tylko te letnie w Paryżu" - przekazano dalej we wpisie i.pl, opisując zmarłego dziennikarza.

Świderski swoje dziennikarskie doświadczenie zyskał jeszcze na studiach, gdyż był wcześniej wydawcą i dziennikarzem uczelnianego radia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. "Znakomicie odnajdywał się nie tylko w świecie mediów społecznościowych, ale generalnie - był mistrzem researchu. Znakomicie wynajdywał źródła i bardzo plastycznie umiał opowiadać o tematach, które zamierza realizować. Aby nie zgubić tych najistotniejszych, potrafił pisać dwa teksty naraz, a to rzadka sztuka" - opisali go koledzy z redakcji.

Przekazano informacje o pogrzebie Damiana Świderskiego

"Nie było tematu, którego nie chciałby zrealizować, nie było wyznaczonego zadania, którego nie podjął się realizacji. Miał młodzieńczą werwę i zapał, charakterystyczną dla pasjonatów..." - poinformowano dalej we wpisie redakcji, w poruszających słowach opisując Świderskiego. Jak już wiadomo, msza pogrzebowa odbędzie się w sobotę 11 lipca o godzinie 10 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie. Po niej nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Komorowie.