Po porażce na tegorocznym Wimbledonie Iga Świątek zdecydowała się nieco zwolnić tempo i wyjechała na wakacje. Nie jest na nich jednak sama. Na swoim instagramowym profilu pochwaliła się zdjęciami i ujawniła, na czyje towarzystwo może liczyć i jak spędza wolny czas. Można jej pozazdrościć!

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Tak wypoczywa Iga Świątek. Nie wyjechała sama na wakacje

Iga Świątek jest bardzo aktywna w social mediach, gdzie regularnie publikuje swoje zdjęcia. Najczęściej te, które przedstawiają ją podczas gry na treningach lub właściwych rozgrywach. Czasem zdarzy jej się jednak ujawnić kulisy życia prywatnego. Tak było i tym razem, gdy opublikowała serię zdjęć z wakacji.

"To tutaj mogę otrzymać twój e-mail" - napisała Iga Świątek w opisie do zdjęć i pokazała gdzie, z kim i w jaki sposób spędza swój urlop. Na fotografiach możemy zobaczyć, jak relaksuje się na materacu w wodzie wśród skał, jak leży na plaży i czyta książkę, gra z przyjaciółmi w grę na kocu czy przytula zwierzęta. Widać, że świetnie się bawi.

Choć sama Iga Świątek nie zdradziła, gdzie wybrała się na urlop, zrobił to jeden z jej fanów. "To jest wielki honor, że mogę cię znaleźć w mojej ukochanej Sardynii. Jesteś praktycznie tylko kilometry od mojego domu i ja szaleję, bo chcę tylko pójść i przytulić cię" - napisał i dodał, gdzie znajduje się gwiazda tenisa. "Sant’Antioco" - dodał.

Fani komentują zdjęcia Igi Świątek. Nie brakuje zachwytów

Wakacyjne zdjęcia Igi Świątek zrobiły na jej fanach niemałe wrażenie. Natychmiast ruszyli do komentowania. O kilka słów pokusiła się nawet Maria Prokop. "Dobrze. Kochamy!" - napisała. "Odpoczywaj Iga, resetuj się, wszystko się ułoży", "Odpoczywaj! Mistrzowie nigdy nie umierają, do zobaczenia w przyszłym miesiącu", "Zasłużone", "Odpoczywaj, moja ukochana słodka dziewczynko. Odpoczywaj i ciesz się życiem w pełni" - pisali fani.

Wiadomo już, że Iga Świątek będzie musiała zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami dopiero w sierpniu. Na 2-13 sierpnia 2026 roku ma zaplanowany start w turnieju WTA 1000 w Toronto. Będzie to dla niej przygotowanie przed rywalizacją w US Open.