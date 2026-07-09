Książulo srogo rozczarował się łódzkim kebabem. Takiej reakcji właścicielki lokalu nikt sie nie spodziewał

Książulo to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych internetowych twórców, który zajmuje się testowaniem jedzenia, a więc przede wszystkim tego, co serwują popularne lokale gastronomiczne. Wystarczy jedna pozytywna recenzja, by pod lokalem zaczęły gromadzić się tłumy ludzi. Można więc się domyślać, jak działa recenzja negatywna. Taka padła ostatnio po wizycie Książuli w jednym z łódzkich lokali, który serwuje kebaby. Aż właścicielka zabrała głos.

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Ten kebab rozczarował Książula. Liczył na inny smak

Wybierając Kebab Store, Książulo liczył na smak rodem z Berlina, a konkretnie na wersję, która nazywa się gemüse. Jest to kebab z dużą ilością warzyw i charaktersytycznymi dodatkami. Gdy tylko Książulo otrzymał swoje zamówienie, od razu zauważył różnice. Stwierdził, że w jego kebabie zabrakło odpowiednich przypraw i warzyw.

- Nie wygląda to jak gemüse w Berlinie. Dużo ogóra jest na górze, cebula jest w takich talarach. Jest marchew, trochę kury, pomidor. To jest gołe - powiedział.

Książulo narzekał też na mięso, które jego zdaniem było zbyt suche. Docenił za to bułkę i sosy. - To jest dobra bułka z kurczakiem. Ktoś taki jak ja idzie na gemüse i się nastawia na gemüse, ma duże oczekiwania i troszeczkę inaczej wyobraża sobie smak tego gemüse - powiedział.

Za swoje danie Książulo zapłacił 33 złote i uznał, że cena jest w porządku. Największym problemem był fakt, że kebab nie spełnił jego oczekiwań. - To jest moim zdaniem oszukany gemüse - podsumował.

Właścicielka lokalu zabrała głos. Zaskakująca reakcja

Po tym, jak Książulo opublikował swój materiał w serwisie Youtube, nie musiał długo czekać na reakcję właścicielki. Kobieta również opublikowała krótkie nagranie w mediach społecznościowych, na którym postanowiła odnieść się do całej sytuacji. Okazuje się, że zaszła pomyłka.

"Nie będę udawać, że wszystko było w porządku. Nie było. Podaliśmy kebaby, które nie spełniały naszych standardów. Do tego doszło do pomyłki - Książulo chciał zamówić bułkę 'Berlin', a dostał bułkę gemüse (naszą starszą wersję), ponieważ nie wytłumaczyliśmy, że mamy dwie opcje do wyboru. Ocenione zostało więc inne danie. To nasz błąd" - wyjaśniła właścicielka.

"Nie chcę się wybielać ani szukać wymówek. Chcę go naprawić. Książulo, jeśli to czytasz – zapraszam cię ponownie do Kebab Store. Bez kamer, z kamerami, jak wolisz. Tym razem na bułkę 'Berlin', której u nas szukałeś. Jeśli uznasz, że nadal jest słabo – przyjmę to z pokorą. Ale chciałabym, żebyś ocenił danie, które naprawdę chciałeś zamówić i które pokazywaliśmy na filmikach, do których się odniosłeś" - dodała.