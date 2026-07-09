Pandora Gate pod koniec 2023 roku wstrząsnęła polskim internetem. Wśród zamieszanych wówczas w sprawę osób znalazł się również znany z nagrywania Minecrafta youtuber "Vojtaz" - Wojciech K. Jesienią ówczesnego roku wspomniano o nim w jednym z filmów na temat podejrzanych o pedofilskie zachowania twórców. To właśnie ten materiał miał skłonić śledczych do wszczęcia postępowania. Teraz Prokuratura Okręgowa w Lublinie przekazała nowe wieści w sprawie.

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Nowe wieści ws. youtubera "Vojtaza". Prokuratura przekazała szokujące szczegóły

Jak poinformowali śledczy, cała sprawa "Vojtaza" sięga jeszcze 2014 roku, gdy youtuber miał wysyłać nieletniej fance materiały o charakterze seksualnym. Dziewczyna miała mieć wówczas 13 lat, a twórca 19. Poznali się przy tym za sprawą wspólnych nagrań do gry Minecraft. Ujawniono, że początkowo youtuber i nastolatka rozmawiali na czacie grupowym, lecz po pewnym czasie przenieśli się na prywatne wiadomości. Co ważne, dziewczyna miała nie ukrywać swojego wieku. Informowała, iż ma 13 lat za sprawą profilu na TeamSpeak.

Prokuratura miała zebrać dowody, że między lipcem a listopadem 2014 roku "Vojtaz" miał przesyłać nastolatce przy użyciu m.in. Snapchata i Messengera materiały pornograficzne. Informacje te dziewczyna potwierdziła podczas przesłuchań. - W celu zaspokojenia własnego popędu płciowego oskarżony transmitował oraz przesyłał zdjęcia przedstawiające obnażone swoje narządy płciowe oraz utrwalone czynności seksualne, w tym akty autoseksualne - przekazał prok. Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

To grozi youtuberowi. Wiadomo, czy przyznał się do winy

Pokrzywdzona dziewczyna wyznała, że w związku z traumatycznymi doświadczeniami, musiała skorzystać z pomocy psychologa. Śledczy poinformowali, że obecnie już 31-letni Wojciech K. nie przyznał się do winy. Odmówił również składania zeznań.

Jak już wiadomo, youtuber został oskarżony o czyn z art. 200 § 4 k.k. w zbiegu z art. 200 § 3 k.k. Przepisy te odnoszą się m.in. do prezentowania małoletnim poniżej lat 15 treści pornograficznych. "Vojtazowi" może za to grozić kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.