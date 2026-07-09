Nie żyje Bonnie Tyler, walijska wokalistka znana na całym świecie z takich przebojów jak "Total Eclipse of the Heart", "It's a Heartache" i "Holding Out for a Hero". Informację o jej śmierci przekazała rodzina oraz jej zespół.

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Bonnie Tyler nie żyje. Piosenkarka miała 75 lat

"Rodzina i zespół Bonnie z ogromnym bólem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była leczona. Wkrótce wydamy kolejne oświadczenie, ale na razie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, abyśmy mogli przeżyć tę tragedię" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Problemy zdrowotne wokalistki zaczęły się kilka miesięcy wcześniej. Bonnie Tyler trafiła do szpitala w Portugalii, gdzie przeszła pilną operację związaną z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jej stan wymagał intensywnej opieki medycznej.

Ostatnia aktualizacja na temat jej stanu zdrowia pojawiła się w połowie czerwca. To właśnie wtedy poinformowano, że wokalistka została wybudzona ze śpiączki. Jej stan nadal pozostawał jednak poważny, ale lekarze wierzyli, że piosenkarka wyzdrowieje. "Lekarze pozostają przekonani, że Bonnie wróci do zdrowia, ale zajmie to trochę czasu" - mogliśmy przeczytać.

Zdecydowano też o odwołaniu najbliższych koncertów. "W związku z tym z przykrością informujemy, że wszystkie nasze pozostałe koncerty tego lata zostaną odwołane lub, jeśli to możliwe, przełożone na przyszły rok. Dotyczy to wszystkich koncertów do końca sierpnia. W tej chwili wciąż mamy nadzieję, że nasze jesienne koncerty odbędą się zgodnie z planem" - napisano wówczas.

Bonnie Tyler nie żyje. Tak wyglądała kariera wokalistki

Bonnie Tyler, a właściwie Gaynor Hopkins, urodziła się w Walii. Karierę muzyczną rozpoczęła w latach 70., a światową popularność zdobyła dzięki charakterystycznemu, zachrypniętemu głosowi. Jej największym przebojem pozostaje wydana w 1983 roku piosenka "Total Eclipse of the Heart", która podbiła listy przebojów na całym świecie. Wokalistka przez ponad cztery dekady pozostawała aktywna na scenie. Jej głos i styl sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek muzyki pop i rock.

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