Doda w piosence Villas?! Jest nagranie. Fani pieją z zachwytu

Chociaż minęło już ponad 14 lat od śmierci Violetty Villas, pamięć o legendarnej piosenkarce jest wciąż żywa. W listopadzie swoją premierę będzie miał film kinowy z Sandrą Drzymalską w roli głównej. Fragmenty wywiadów i piosenek Villas często udostępniane są na TikToku i Instagramie. Teraz fani natknęli się na zaskakujące wykonanie. W piosence "Pocałunek ognia" usłyszeli głos Dody.

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Doda w piosence Villas. Nagranie z użyciem AI bardzo spodobało się internautom

Do sieci trafiło nagranie piosenki "Pocałunek ognia", którą Violetta Villas wielokrotnie wykonywała podczas występów telewizyjnych. Na udostępnionym nagraniu słychać jednak głos Dody. Okazuje się jednak, że Doda nie nagrała piosenki Villas, a materiał został wykonany za pomocą narzędzi AI. To jednak wystarczyło, żeby zachwycić fanów obu wokalistek. "Potrzebuję pełnej wersji", "Oszaleję", "Ale to jest dobre", "Proszę o całość", "Świetne" - pisali w komentarzach. Niewykluczone więc, że Doda zdecyduje się wziąć na warsztat jedną z piosenek Villas i wystąpi z nią publicznie.

Doda kocha śpiewać polskie klasyki. Ostatnio było ich całkiem sporo

Dodajmy, że Doda bardzo często wykonywała piosenki z klasyki polskiej muzyki rozrywkowej. Przed laty wystąpiła w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami", gdzie zaśpiewała piosenkę "Gram o wszystko" z repertuaru Ewy Bem. Furorę zrobiło jej wykonanie "Niech żyje bal" Maryli Rodowicz, które zaśpiewała podczas opolskiego festiwalu w 2017 roku. Na wydanej przez nią płycie "Dorota" z 2019 roku, znalazły się autorskie piosenki, ale także hity takich wykonawców jak: Maanam, Anna Jurksztowicz czy Anna Maria Jopek. W ostatnich latach Doda w telewizyjnych koncertach zaprezentowała się w "Och, życie, kocham cię nad życie" Edyty Geppert, "Jaskółkę uwięzioną" Stana Borysa, "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej czy "Na, na, na" Lady Pank. Czy teraz zdecyduje się sięgnąć po repertuar Violetty Villas? Zapewne przekonamy się wkrótce.