Wytatuował sobie Makłowicza na nodze. Takiej reakcji z pewnością się nie spodziewał

Robert Makłowicz to bez wątpienia jedna z niewielu postaci w polskim show-biznesie, która budzi tak powszechną sympatię. Dziennikarz i krytyk kulinarny ma fanów zarówno wśród starszego, jak i młodszego pokolenia, które chętnie ogląda jego kanał na Youtubie, a także tworzy z nim memy. Można podejrzewać, że Robert Makłowicz doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej popularności, ale z pewnością nie spodziewał się, że jego wizerunek może trafić na nogę jednego z fanów. A tak właśnie się stało.

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Zrobił sobie tatuaż z wizerunkiem Makłowicza. Tak zareagował krytyk kulinarny

Młody mężczyzna tak bardzo lubi Roberta Makłowicza, że postanowił uwiecznić jego portret na swojej nodze. Dziełem pochwalił się w sieci, dzięki czemu możemy zobaczyć, że tatuaż pojawił się na jego łydce i przedstawia uśmiechniętego krytyka kulinarnego w charakterystycznym kapeluszu.

Właściciel tatuażu miał przy okazji sporo szczęścia - na TikToku pokazał, że spotkał swojego idola i nie tylko pokazał mu dzieło, ale i poprosił o autograf. Jak zareagował Robert Makłowicz? Bez żadnych oporów i zdziwienia od razu podpisał się na nodze fana, co możemy zobaczyć na krótkim tiktokowym nagraniu. "Pan Robert Makłowicz podpisał tatuaż mojego autorstwa. Klient zrobił mi mega niespodziankę, podsyłając ten filmik. Nie spodziewałem się, że pan Robert kiedykolwiek zobaczy ten tatuaż. (...) Właściciel tatuażu ma już wytatuowany ten autograf" - czytamy na TikToku.

W komentarzach zawrzało. Posypały się komentarze

Internauci oszaleli, gdy zobaczyli tatuaż z wizerunkiem Roberta Makłowicza. Wrażenie zrobił na nich też autograf idola na nodze. Pod krótkim nagraniem na TikToku pojawiła się lawina komentarzy. "Kocham pana Roberta", "Zazdro", "Nigdy bym tej nogi nie umyła", "Sztos", "Kocham pana Roberta miłością prawdziwą", "Super robota, jak żywy", "W szoku był" - pisali fani. Inni dodawali, że autograf Roberta Makłowicza też powinien zostać uwieczniony na stałe na nodze fana, a twórca tatuażu szybko wyjaśnił, że już tak się stało.