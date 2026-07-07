Anthony Hopkins jest cenionym aktorem z imponującą filmografią. Widzowie kochają go za role w takich produkcjach jak "Milczenie owiec", "Hannibal", "Słaby punkt" i "Ojciec". Utalentowany 88-latek jest też bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie publikuje zdjęcia i nagrania ukazujące jego codzienność. Najnowsza fotografia aktora zwróciła szczególną uwagę internautów.

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Zobacz wideo Anthony Hopkins tańczy na TikToku

Anthony Hopkins ogląda z żoną mundial. Nie kibicują jednak tym samym drużynom

Anthony Hopkins, publikując materiały na Instagramie i TikToku, udowadnia, że cieszy się z prostych przyjemności. Laureat Oscara pokazuje, jak świetnie bawi się, tańcząc, malując obrazy czy czytając książki w towarzystwie swojego ukochanego kota. Tym razem 88-latek zdradził fanom (na Instagramie zgromadził 6,6 mln obserwatorów), że pasjonuje się też piłką nożną. 6 lipca opublikował zdjęcie, do którego zapozował wraz z żoną - Stellą Arroyave.

Uwagę fanów przyciągnęły zwłaszcza stylizacje pary. Hopkins miał bowiem na sobie koszulkę reprezentacji Anglii, a tymczasem jego żona wybrała koszulkę z w barwach meksykańskiej reprezentacji. "Wszyscy jesteśmy zwycięzcami... #WorldCup2026" - podpisał zdjęcie Hopkins. Wpis aktora wywołał duże poruszenie. Niektórzy fani szybko zaczęli żartować z gwiazdora, przypominając, że jest niezwykle dumny ze swoich walijskich korzeni. "Ty jesteś Walijczykiem!", "Co pan robi? Przecież jest pan Walijczykiem!" - pisali w komentarzach pod postem. Wiadomo, że zwyciężyła drużyna, której kibicował Hopkins.

Anthony Hopkins poznał trzecią żonę w sklepie z antykami. To przez nią schudł ponad 30 kilogramów

Pierwszą żoną Hopkinsa była Petronella Barker, z którą ożenił się w 1966 roku. To z nią gwiazdor Hollywood doczekał się jedynego dziecka - córki Abigail. Drugi ślub aktor wziął z Jennifer Lynton - ich małżeństwo zakończyło się w w 2002 roku po niemal 30 wspólnych latach. Trzecią żonę, młodszą o 19 lat Kolumbijkę Stelle Arroyavę, Hopkins poznał w 2001 roku. Choć planowała zostać aktorką, szybko porzuciła te marzenia i założyła własny biznes - sklep z antykami w Los Angeles. To właśnie tam para się poznała. W 2003 roku wzięli ślub. "Stella poznała mnie, kiedy od lat byłem zamknięty w sobie, chociaż nie zdawałem sobie z tego sprawy i myślałem, że jestem całkiem zadowolony ze swojego życia. Zmagałem się wtedy z depresją i nikomu nie ufałem, a już na pewno nie kobietom" - mówił Hopkins w wywiadzie dla "The Independent".

To właśnie dzięki żonie zrzucił 34 kilogramy. - Moja żona to dyktatorka. Muszę pilnie przestrzegać diety, więc chodzę sześć dni w tygodniu na siłownię i maszeruję. Nie jem makaronów, ani dokładek, a kanapki mogę zaserwować sobie raz na jakiś czas - mówił żartobliwie w rozmowie z dziennikarką "The New York Post".