Nie żyje Lauren Bennett z G.R.L. Miała 37 lat

Lauren Bennett była znaną brytyjską wokalistką, która zdobyła sławę występując w takich zespołach jak G.R.L. i Paradiso Girls. Świat pokochał ją za hit "Party Rock Anthem", który współtworzyła z duetem LMFAO. Informację o jej śmierci potwierdziły między innymi członkinie grupy grupy G.R.L.

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Nie żyje Lauren Bennett

Lauren Bennett zmarła 29 maja, a więc zaledwie miesiąc przed swoimi urodzinami - tak wynika z danych uzyskanych od koronera hrabstw Kent i Medway, do których dotarła gazeta USA TODAY. Informacja o śmierci wokalistki trafiła jednak do pracy dużo później, bo dopiero 6 lipca. To wtedy girlsband opublikował poruszające oświadczenie.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci naszej ukochanej Lauren. Nasze serca są złamane i nie potrafimy wyrazić, jak wiele dla nas znaczyła.

"Na zawsze będziemy pielęgnować miłość, śmiech i niezliczone wspomnienia, które nam podarowała. Jej piękna dusza poruszyła serca tak wielu osób; będziemy za nią bardzo tęsknić i na zawsze ją kochać. Spoczywaj w pokoju, słodka Lauren. Zawsze będziesz w naszych sercach. Twoje przyjaciółki z G.R.L.: Em, Tash i P" - czytamy.

Przyczyna śmierci Bennett pozostaje nieznana. Jak podaje portal eu.usatoday, powołujący się na akta koronera hrabstw Kent i Medway, dochodzenie w sprawie okoliczności jej zgonu zaplanowano na październik.

Kim była Lauren Bennett?

Bennett rozpoczęła profesjonalną karierę muzyczną mając 18 lat. W 2007 roku była częścią zespołu Paradiso Girls, a w 2009 roku wydały swój debiutancki singiel "Patron Tequila". Rok później w pełni zaczęła swoją solową karierę. Współpracowała wóczas z takimi gwiazdami, jak CeeLo Green i will.i.am. W 2011 roku z kolei nagrała z LMFAO przebój "Party Rock Anthem", który okazał się wielkim hitem (utwór dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów Billboard Hot 100 i utrzymywał się na nim przez sześć tygodni. Był również numerem jeden w 20 innych krajach i od tamtej pory jest niemal wszechobecny w radiu i reklamach).