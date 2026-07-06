Sebastian Fabijański ma bardzo intensywny czas w karierze. Po "Tańcu z gwiazdami", w którym doszedł do finału w parze z Julią Suryś, wystąpił na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie w duecie z Daryą zaśpiewał utwór "Nieidealna" w koncercie "Premier". Występ spodobał się widzom, a Darya & Fabijański zdobyli drugie miejsce ich głosami. Teraz fani doczekali się kontynuacji w postaci drugiej, premierowej piosenki. Okazuje się, że "Nie ma dnia" niesie z sobą ważne przesłanie dotyczące zdrowia psychicznego.
Sebastian Fabijański nie ukrywa, że nowa, letnia piosenka ma nieść ze sobą pewną dozę nadziei dla osób, które zmagają się z depresją. "Mimo że 'Nie ma dnia' to letni, wakacyjny, lekki numer, u źródła jest ból. Ból, który znają ci, którzy wiedzą, co znaczy depresja. Niech te słowa, które czasem tu wykrzykuję, będą dla was światłem, którego w momentach bardzo ciemnych praktycznie nie widzimy. Pamiętajcie - nadzieja zawsze się tli, choć może być niewidoczna" - napisał Sebastian Fabijański na Instagramie.
Nowa piosenka przypadła do gustu fanom twórczości Daryi i Fabijańskiego. Dali temu wyraz w komentarzach pod utworem na YouTube. "Czuję zapach lata i wolną głowę - dziękuję ci za to", "Super utwór nagraliście, jestem dumna i pełna podziwu", "Kolejna petarda", "Proszę tą drogą iść", "Piękny, prosty utwór, ale z przekazem" - czytamy w komentarzach.
Sebastian Fabijański w niedawnej rozmowie w podcaście "Galaktyka Plotek" wrócił wspomnieniami do pobytu w szpitalu psychiatrycznym i podkreślił, jak ważne jest reagowanie na pierwsze sygnały kryzysu oraz korzystanie z pomocy specjalistów. - Myślę, że mój pobyt w szpitalu psychiatrycznym swego czasu przyniósł do mojego życia model dbania o psychikę i troszczenia się o nią. Problemy psychiczne są często bardzo wstydliwe - przekazał Fabijański. - Ludzie chcą uciekać od problemów. To istotne, żeby nie zwlekać. W momencie, kiedy coś zaczyna się dziać, żeby iść po prostu po pomoc - dodał.
Aktor przyznał, że sam zbyt długo odkładał decyzję o skorzystaniu z profesjonalnego wsparcia. - Ja bardzo długo zwlekałem i doprowadziłem się do takiego stanu, że musiałem po prostu iść do szpitala, bo nie było innej możliwości - wyznał. Zaapelował także, by nie przejmować się opiniami osób, które bagatelizują problemy psychiczne i nie rozumieją ich skali.
Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.