Sebastian Fabijański ma bardzo intensywny czas w karierze. Po "Tańcu z gwiazdami", w którym doszedł do finału w parze z Julią Suryś, wystąpił na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie w duecie z Daryą zaśpiewał utwór "Nieidealna" w koncercie "Premier". Występ spodobał się widzom, a Darya & Fabijański zdobyli drugie miejsce ich głosami. Teraz fani doczekali się kontynuacji w postaci drugiej, premierowej piosenki. Okazuje się, że "Nie ma dnia" niesie z sobą ważne przesłanie dotyczące zdrowia psychicznego.

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Nowa piosenka Daryi i Fabijańskiego niesie ze sobą ważne przesłanie. "Niech te słowa będą dla was światłem"

Sebastian Fabijański nie ukrywa, że nowa, letnia piosenka ma nieść ze sobą pewną dozę nadziei dla osób, które zmagają się z depresją. "Mimo że 'Nie ma dnia' to letni, wakacyjny, lekki numer, u źródła jest ból. Ból, który znają ci, którzy wiedzą, co znaczy depresja. Niech te słowa, które czasem tu wykrzykuję, będą dla was światłem, którego w momentach bardzo ciemnych praktycznie nie widzimy. Pamiętajcie - nadzieja zawsze się tli, choć może być niewidoczna" - napisał Sebastian Fabijański na Instagramie.

Nowa piosenka przypadła do gustu fanom twórczości Daryi i Fabijańskiego. Dali temu wyraz w komentarzach pod utworem na YouTube. "Czuję zapach lata i wolną głowę - dziękuję ci za to", "Super utwór nagraliście, jestem dumna i pełna podziwu", "Kolejna petarda", "Proszę tą drogą iść", "Piękny, prosty utwór, ale z przekazem" - czytamy w komentarzach.

Sebastian Fabijański o pobycie w szpitalu psychiatrycznym. "Nie było innej możliwości"

Sebastian Fabijański w niedawnej rozmowie w podcaście "Galaktyka Plotek" wrócił wspomnieniami do pobytu w szpitalu psychiatrycznym i podkreślił, jak ważne jest reagowanie na pierwsze sygnały kryzysu oraz korzystanie z pomocy specjalistów. - Myślę, że mój pobyt w szpitalu psychiatrycznym swego czasu przyniósł do mojego życia model dbania o psychikę i troszczenia się o nią. Problemy psychiczne są często bardzo wstydliwe - przekazał Fabijański. - Ludzie chcą uciekać od problemów. To istotne, żeby nie zwlekać. W momencie, kiedy coś zaczyna się dziać, żeby iść po prostu po pomoc - dodał.

Aktor przyznał, że sam zbyt długo odkładał decyzję o skorzystaniu z profesjonalnego wsparcia. - Ja bardzo długo zwlekałem i doprowadziłem się do takiego stanu, że musiałem po prostu iść do szpitala, bo nie było innej możliwości - wyznał. Zaapelował także, by nie przejmować się opiniami osób, które bagatelizują problemy psychiczne i nie rozumieją ich skali.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.