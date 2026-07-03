Temat jagodzianek co roku powraca do mediów, zwykle na ich niezwykle wysokie ceny. Influencer Jakub Przeździecki, który działa w sieci pod pseudonimem coocharz, postanowił zrobić test. Zakupił tanią jagodziankę z sieci piekarni oraz drugą, znacznie droższą, z lokalu Lary i Magdy Gessler Słodko Słony. Jak ocenił wypieki internetowy twórca?

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Zjadł najtańszą i najdroższą jagodziankę. Tak ocenił wypiek Lary i Magdy Gessler

Pierwszą jagodzianką, którą przetestował influencer, była tańsza opcja za 7,50 zł. - Ma w ogóle mnóstwo kruszonki, jak możecie zobaczyć. Kruszonka to jest kruszonka - ona nie może być niedobra. Zobaczymy, słuchajcie, jak przekrój - mówił influencer, rozrywając jagodziankę. - Jagód w środku może nie jest zbyt dużo. Zaraz sprawdzimy, jak smakuje. Ciasto jest naprawdę fajne, cieniutkie, delikatne i naprawdę smaczne. Kruszonka spoko, nadzienie jagodowe jest fajne i słodziutkie. Ogólnie jak za 7,50 zł - klasa - podsumował pierwszy z wypieków.

Następnie coocharz sięgnął po jagodziankę od Lary i Magdy Gessler. - Czas na jagodziankę od Lary i Magdy Gessler za, uwaga, 38 zł. Naprawdę nie wiem, co w środku mnie będzie czekać, ale nie mogę się doczekać. Sprawdzimy sobie przekrój - mówił, pokazując następnie, co znajduje się w środku przysmaku. - Kruszonka mi się wszędzie sypie, ale jagód to tutaj jest, jakby jutra miało nie być. Nie mogę dłużej czekać. Pora próbować - mówił, testując produkt. - O, wow - taka była jego pierwsza reakcja. - Słuchajcie, ja naprawdę nie mam słów. No ciasto może nie różni się zbyt dużo (...). Tak samo cieniutkie, delikatne, mięciutkie - takie, jakie powinno być. Ale nadzienie jagodowe... - rozpływał się nad produktem twórca.

Przede wszystkim tych jagód jest naprawdę, naprawdę dużo. (...) Na górze jest bardzo dużo cukru pudru, więc to się fajnie balansuje

- podsumował coocharz.

Magda Gessler usłyszała o poziomiankach. Mówi jasno: kryminał!

Obecnie furorę robią poziomianki, których cena oscyluje wokół 60 zł. Magda Gessler w rozmowie z Eską stwierdziła, że ten wypiek to istny kryminał. - Zrobienie drożdżówki z poziomkami jest kryminałem. Dlatego, że poziomki to jest jedyny owoc, z którego się w zasadzie nie robi konfitur. Najwyżej się je łączy z cukrem i się bardzo mocno je ubije, zamyka w słoiku. Musi mieć bardzo dużo cukru, żeby zakonserwować smak - komentowała gwiazda TVN-u. - To jest bardzo specyficzny smak i one są drogie, bo praktycznie można je tylko zatrzymać, ten ich smak jednego dnia, jednej nocy i potem już przestaje on być taki, jaki jest - wyjaśniała.

- Jest to jedyny smak, który najbardziej przypomina zapach owoców egzotycznych, takich jak mango, marakuje. Ja używam ich tylko świeżych i w świeżej postaci, nieprzerobionej do tortów, do babeczek, ale one są świeże, niczym nie pokryte - tłumaczyła dalej Gessler. - Sam owoc wygrywa. Manipulacja poziomką jest bardzo ryzykowna