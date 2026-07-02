Nie żyje gwiazda serialu "Co ludzie powiedzą?". Anna Dawson miała 88 lat

Światowe media obiegła informacja o śmierci Anny Dawson. Uwielbiana przez widzów aktorka, została najbardziej zapamiętana z roli Wioletty, siostry Hiacynty Bukiet, z serialu "Co ludzie powiedzą?". Pół roku temu Dawson pożegnała ukochanego męża.

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Anna Dawson nie żyje. Informację przekazała lokalna parafia z Nowej Zelandii

To kolejny cios dla bliskich rodziny Anny Dawson. Zaledwie pół roku wcześniej zmarł mąż gwiazdy "Co ludzie powiedzą?". Informację o śmierci aktorki przekazała lokalna parafia z Nowej Zelandii, gdzie Dawson spędziła ostatnie lata swojego życia. Przedstawiciele Kościoła anglikańskiego Christ Church w Kororāreka Russell opublikowali w mediach społecznościowych wpis, w którym pożegnali swoją parafiankę. "Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci niezwykle cenionej członkini naszej społeczności, byłej aktorki Anny Boulter" - napisano. Aktorka odeszła spokojnie w niedzielę, 27 czerwca. Warto przy tym wspomnieć, że Dawson to jej panieńskie nazwisko.

"Co ludzie powiedzą?" bił rekordy popularności. Losy Hiacynty Bukiet śledziły miliony

W ostatnim okresie czas nie był dla Anny Dawson łaskawy. Nie tylko zmarł jej mąż, ale także jej ekranowa siostra, niezapomniana Patricia Routledge. Serialowa Hiacynta Bukiet odeszła w październiku 2025 roku. Przypomnijmy, że "Co ludzie powiedzą?" to kultowy już serial komediowy, który był produkowany w latach 1990 - 1995 przez stację BBC.

Główna bohaterka, Hiacynta, chciała uchodzić za znacznie zamożniejszą i należącą do wyższej klasy społecznej, niż w rzeczywistości była. Robi to jednak dość nieudolnie, co generuje mnóstwo komicznych sytuacji. Łącznie wyprodukowano pięć sezonów serialu, na co złożyło się czterdzieści półgodzinnych odcinków. Później powstały też cztery odcinki specjalne. Serial święcił rekordy popularności w Wielkiej Brytanii, gdzie każdy z odcinków śledziło około 13 milionów widzów, ale podobał się także polskim widzom. Przez lata był emitowany przez wiele polskich stacji telewizyjnych, w tym m.in. TVP2, TV Puls, Comedy Central Family czy Polsat Seriale.