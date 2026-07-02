1 lipca Helena Englert wystąpiła na tegorocznym Open'er Festival. Jej występ od początku budził bardzo duże emocje, bo był to dopiero drugi koncert w karierze piosenkarki. Internautom nie podobało się również to, że na jednym z największych festiwali w Polsce i Europie pojawiła się wokalistka, która nagrała tylko trzy piosenki. Teraz z kolei głośno jest o jednym z fragmentów występu córki Englerta. Tak zareagowała na zaczepkę jednego z fanów.

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Open'er Festival. Helena Englert tak zareagowała na tekst, żeby pokazać... stopy

W sieci pojawiły się nagrania z kilku fragmentów występu Englert, która na Open'erze pojawiła się na najmniejszej ze scen Flow Stage. Co ciekawe, coraz większym zainteresowaniem cieszy się nie materiał, na którym Helena śpiewa, ale ten, na którym przygotowuje się do dalszej części show i... zmienia buty. Piosenkarka, która pojawiła się na scenie w białej, kusej stylizacji miała na sobie białe kozaki, które połączyła z długimi, jasnymi skarpetami. W pewnym momencie postanowiła zdjąć wspomniane buty i podkolanówki, by zmienić je na białe adidasy. - Paczcie teraz! - mówiła do mikrofonu, ściągając "pierwszą warstwę" skarpet (pod tymi długimi, prześwitującymi były krótsze, bawełniane). - Ale na OnlyFansie się szybko sprzeda - dodała, rzucając skarpetką. - Mój Onlyfans to... Żartuję, jeszcze - rzuciła. Wówczas ktoś spod sceny krzyknął do piosenkarki: Pokaż stopy! Englert zareagowała, pokazując, że ma do siebie dystans. - Nie stać was - wyparowała, a spod sceny słychać było śmiech.

Open'er Festival. Jak wypadła Helena Englert?

W sieci pojawiło się też sporo komentarzy dotyczących samego muzycznego popisu piosenkarki. "O zlituj się Panie Najdroższy…" - napisał Bartek Fetysz pod jednym z nagrań z występu Englert, a internauci tłumnie lajkowali tę wypowiedź. "To jest eksperyment społeczny, mówię wam", "Zero charyzmy", "Strasznie wypadła" - narzekali. Byli jednak i tacy, którym show Heleny się spodobało, choć takich komentarzy było mniej. "A mi się podoba. Na żywo zawsze lepiej. Utalentowana młoda osoba", "Wypadła jako pewna siebie dziewczyna, która robi swoje. Krytyka zawsze była jest i będzie. Jeszcze nikt nie dogodził wszystkim" - mogliśmy przeczytać.