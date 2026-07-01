Danny Glover wyjawił, że choruje na Alzheimera. "Wszystko będzie się zmieniać"

Danny Glover podbił świat kina przede wszystkim swoim udziałem w serii filmów "Zabójcza broń", w których pojawił się u boku Mela Gibsona. Obecnie 79-letni aktor wciąż występuje w nowych produkcjach. Niestety, w nowym wywiadzie postanowił ujawnić, iż choć pozostaje aktywny zawodowo, zmaga się przy tym z chorobą Alzheimera.

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Danny Glover otrzymał diagnozę Alzheimera. "Wszystko będzie się zmieniać"

Glover udzielił niedawno wywiadu w programie "Today" stacji NBC oraz dla magazynu "People". To właśnie w rozmowie z dziennikarzami postanowił wyjawić, iż przed trzema laty otrzymał diagnozę Alzheimera. - Mogę z tym żyć, w pewnym sensie. Jestem jednak pewien, że wraz z postępem choroby wszystko będzie się zmieniać i wyglądać inaczej - skomentował aktor. Jego córka, która również wypowiedziała się na temat diagnozy Glovera, dodała, że to ważne, by jej ojciec opowiedział swoją historię teraz, póki ma pełną kontrolę nad swoim życiem. Mandisa Glover powróciła również wspomnieniami do momentu, w którym zauważyła, iż z aktorem coś może się dziać.

- Mój tata zawsze miał niesamowitą pamięć. Potrafił przypomnieć sobie dosłownie wszystko, od 1970 roku pamiętał, na którym rogu ulicy stał, z kim rozmawiał, o czym, w jakich ubraniach byli ludzie. Pamiętał dosłownie każdy szczegół. Opowiadał bardzo dużo o swoich rodzicach. Słyszałam te historie niezliczoną liczbę razy, ale nagle zaczęły z nich znikać pewne fragmenty. Pomyślałam wtedy, że coś jest nie tak, coś się dzieje - opowiedziała w "Today".

Danny Glover nie do końca pogodził się z otrzymaną diagnozą

Glover wyznał też, że diagnozę miał otrzymać tuż przed otrzymaniem nagrody za działalność humanitarną im. Jeana Hersholta podczas gali Governors Awards. Zważając na wciąż trwającą karierę, świadomość posiadanej choroby jest dla aktora bardzo trudna do zaakceptowania. - Są chwile, które wciąż pamiętam i które utwierdzają mnie w przekonaniu, że nadal potrafię pamiętać różne rzeczy. I są też wspomnienia, których nigdy nie zapomnę - dodał Glover w rozmowie z "People". 22 lipca gwiazdor skończy 80 lat.