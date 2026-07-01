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Nie żyje lider Village People. Znany z "Y.M.C.A." piosenkarz miał 74 lata

Nie żyje Victor Willis, który był liderem zespołu Village People znanego z utworu "Y.M.C.A". Muzyk zmarł dzień przed swoimi urodzinami. Miał 74 lata.
Nie żyje lider Village People. To on śpiewał 'Y.M.C.A.'
Fot. Facebook/@officialvictorwillis, YouTube/@villagepeople

Victor Willis był współzałożycielem zespołu Village People, który zyskał sławę dzięki utworom takim jak: "Y.M.C.A", "In the navy", " Macho man" oraz "Can't stop the music". Największa popularność grupy przypadła na lata 70. XX wieku. Willis był frontmanem zespołu i mogliśmy go oglądać na przemian przebranego za policjanta i oficera marynarki wojennej. Najbliżsi muzyka poinformowali o jego śmierci. 

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Victor Willis nie żyje. Znany muzyk odszedł dzień przed swoimi urodzinami

Victor Willis 1 lipca skończyłby 75 lat. Tego dnia na facebookowym profilu muzyka pojawił się wpis, w którym bliscy przekazali informację o jego odejściu. Powodem była agresywna choroba, choć rodzina nie zdecydowała się wchodzić w szczegóły. "Z głębokim smutkiem muszę ogłosić śmierć mojego męża, Victoria Willisa. Victor zmarł we wtorek, 30 czerwca 2026 roku, w wyniku krótkiej, ale agresywnej choroby. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym czasie wielkiej straty" - przekazano w poście. 

Victor Willis odszedł z Village People. Po latach powrócił do zespołu i zagrał dla Donalda Trumpa

Victor Willis w 1980 roku zdecydował się na odejście z Village People w trakcie przygotowania do filmu "Can't Stop the Music" poświęconemu zespołowi - produkcja okazało się ostatecznie klęską. Po tym, jak muzyk zakończył współpracę z grupą, ta nigdy nie nagrała kolejnych utworów, które podbiłyby listy przebojów. W 1982 roku powrócił do zespołu i nagrał z nim album "Fox on the Box". Rok później ponownie odszedł. Następnie muzyk przez wiele lat toczył batalię prawną o prawa autorskie do napisanych przez siebie piosenek. Willis skupił się na karierze solowej. Konsekwentnie odmawiał wykonywania utworów wylansowanych przez Village People. 

W 2017 roku doszło do przełomu. Willis powrócił do zespołu. Village People znowu koncertowali i wznowili nagrywanie. Udało się im  W 2025 roku zdecydowali się na występ z okazji drugiej inauguracji Trumpa i wykonali kultowy utwór "Y.M.C.A", którego przez długi czas używał na wiecach wyborczych prezydent USA. 

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