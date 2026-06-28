Anna Lewandowska jest jedną z najpopularniejszych polskich trenerek fitness. Żona Roberta Lewandowskiego zasłynęła za sprawą swoich ćwiczeń, treningów oraz sportowych obozów. Jak wiadomo, Lewa dba również bardzo na co dzień o swoją dietę. W jej jadłospisie nie znajdziecie fast-foodów czy przetworzonych słodkości. Przy okazji wakacyjnego wyjazdu, gwiazda postanowiła nieco sobie jednak pofolgować.

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Anna Lewandowska zrezygnowała z diety na jeden dzień. "Mogę zgrzeszyć przy stole"

Lewandowska wraz z rodziną przebywa obecnie w Turcji, gdzie wybrali się na urlop. Anna każdego dnia publikuje nowe posty i InstaStories, na których pokazuje, jak spędzają czas. Gwiazda nie odpuszcza przy tym jednak treningów. Jak się okazało, to właśnie ze względu na nie, w sobotni wieczór postanowiła odpuścić sobie na chwilę dietę. Podzieliła się później z fanami wiadomością, która mogła ich zaskoczyć.

Powiem wam, że regularny trening na wakacjach daje to, że z czystym sumieniem mogę zgrzeszyć przy stole (choć raczej odżywiam się zdrowo na wakacjach, to wczoraj wjechała pizza, lody i drineczek)

- przekazała w mediach społecznościowych, publikując do tego selfie w stroju kąpielowym. Mimo jednodniowej dyspensy, wciąż zachwyca swoją nienaganną formą!

Anna Lewandowska zachwyciła fanów promienną cerą. Wyznała, jak dba o skórę twarzy

Oprócz wysportowanej sylwetki, Lewandowska może również pochwalić się zadbaną cerą. Na przestrzeni czasu gwiazda wielokrotnie prezentowała się fanom w wersji bez makijażu, za każdym razem zachwycając ich swoim naturalnym wyglądem. Podczas wakacji również tak się stało. Na InstaStories postanowiła jednak tym razem podzielić się z fanami tajnikiem swojej promiennej cery.

"Systematycznie korzystam z masaży twarzy, uważam, że to najlepszy sposób na utrzymanie zdrowego wyglądu skóry, oczywiście nawodnienie i dieta idą w parze" - napisała Lewandowska pod zdjęciem, na którym przybliżyła obiektyw do twarzy. Kadry znajdziecie w galerii w artykule: "Nie tylko dieta i trening. Anna Lewandowska zdradziła swój urodowy sekret".