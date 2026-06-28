Pierwszy wakacyjny weekend przyniósł prawdziwe oblężenie pociągów zmierzających nad Bałtyk. Jednym z najbardziej komentowanych zdjęć w mediach społecznościowych stało się zdjęcie opublikowane przez dziennikarza i podróżnika Michała Cessanisa. Fotografia została wykonana w pociągu POLREGIO kursującym z Poznania do Świnoujścia i pokazuje przepełnione wagony. Widać na niej pasażerów stojących w przejściach, a także osoby siedzące i leżące na podłodze przy drzwiach. Autor wpisu nie ukrywał współczucia dla podróżnych, którzy mieli przed sobą wielogodzinną trasę.

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Pierwszy weekend wakacji i takie sytuacje. Zdjęcie z pociągu nad Bałtyk wywołało poruszenie

Cessanis zabrał głos w sieci. "Współczuję pasażerom pokonującym dzisiaj całą tę trasę na stojąco, albo na leżąco przy drzwiach wejściowych do wagonów" - napisał. Dodał jednak, że sam wysiadał znacznie wcześniej. "Jakoś dało się wytrzymać - na moje szczęście to tylko godzina jazdy" - zaznaczył, podkreślając przy tym, że dużym ułatwieniem okazała się sprawnie działająca klimatyzacja.

Ogromne zainteresowanie połączeniem nie powinno dziwić. Początek wakacji tradycyjnie oznacza wzmożony ruch na trasach prowadzących nad morze. Po zakończeniu roku szkolnego tysiące osób ruszyły na pierwszy letni wypoczynek, a wielu podróżnych wybrało właśnie kolej. W przypadku regionalnych połączeń oznaczało to jednak nie tylko brak wolnych miejsc siedzących, ale również konieczność spędzenia nawet kilku godzin w mocno zatłoczonych wagonach.

Dodatkowym utrudnieniem okazały się ekstremalne temperatury. W ostatni weekend czerwca przez Polskę przeszła fala upałów, a termometry w wielu miejscach pokazywały ponad 40 stopni Celsjusza. Tym razem, jak zaznaczył Michał Cessanis, pasażerowie mogli liczyć przynajmniej na działającą klimatyzację, choć nie zmienia to faktu, że zdjęcie z pociągu do Świnoujścia wywołało szeroką dyskusję.

Michał Cessanis zobaczył to w miejskiej toalecie w Kołobrzegu. Była informacja o możliwej karze

W czerwcu uwagę internautów zwróciło zdjęcie opublikowane przez Michała Cessanisa, który podczas wizyty w toalecie przy latarni morskiej w Kołobrzegu natknął się na nietypowy zakaz. Na ścianie znajdowała się tabliczka z napisem: "Bezwzględny zakaz mycia nóg. Piasek powoduje niedrożność kanalizacji. Kara grzywny!". Fotografię szybko podchwycili internauci. Sam Cessanis zauważył, że lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie specjalnych miejsc do spłukiwania piasku po wyjściu z plaży. "Taki komunikat wisi w toalecie miejskiej w Kołobrzegu - tej obok latarni morskiej..." - napisał pod zdjęciem na Facebooku.