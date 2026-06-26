Klaskała z Rubikiem, a teraz narzeka. Po tych słowach Agata się zagotowała!

Piotr Rubik wciąż pozostaje aktywny zawodowo, choć na co dzień mieszka wraz z rodziną na Florydzie. Ostatnio znów zrobiło się o nim głośno za sprawą wywiadu udzielonego przez jego byłą współpracowniczkę. Olga Szomańska, która przed laty była jedną z głównych wokalistek w projektach kompozytora i wykonywała jego największe przeboje, wróciła wspomnieniami do tamtego okresu. Artystka opowiedziała o kulisach współpracy z Rubikiem i zdradziła, dlaczego ich zawodowe drogi ostatecznie się rozeszły.

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Piotr Rubik we wspomnieniach wokalistki. Padły gorzkie słowa

Choć od zakończenia współpracy z Piotrem Rubikiem minęło już wiele lat, Olga Szomańska wciąż dobrze pamięta tamten okres. W najnowszym wywiadzie wokalistka przyznała, że z czasem w relacjach z kompozytorem zaczęło dochodzić do zmian, które ostatecznie doprowadziły do rozstania. Nie ukrywała przy tym rozczarowania tym, jak potoczyły się dalsze losy wspólnego projektu.

– Piotr bardzo dbał o swój PR i w pewnym momencie myśmy mu przestali być do czegokolwiek potrzebni tak naprawdę. Co jakby miało swoje dalsze konsekwencje w rozstaniu, ponieważ zaufał ogromnej ilości złych osób, które gdzieś go poprowadziły. I rzeczywiście po jednej stronie barykady byliśmy my, czyli wszyscy odtwórcy jego muzyki, ale też twórcy, bo myśmy to tworzyli, orkiestra, chór, autor tekstu, Zbigniew Książek, a po drugiej stronie barykady był tylko Piotr. Czy to mu się opłacało? Ja tego nie wiem – wyznała po latach Szomańska.

Artystka zaznaczyła jednak, że z tamtego etapu wyniosła także wiele dobrego. Jak podkreśliła, właśnie wtedy poznała ludzi, z którymi do dziś łączy ją wyjątkowa więź.– Mnie się opłacało na pewno poznać wspaniałych ludzi i takimi ludźmi są Janusz Radek, Maciej Miecznikowski, Przemek Branny, Joanna Słowińska i Dorota Jarema, których całym sercem kocham – uzupełniła.

Agata Rubik reaguje na wywiad Olgi Szomańskiej. Szykuje się konflikt?

Na Instagramie już wiadomo, że żona kompozytora zapoznała się z wypowiedzią wokalistki. Postanowiła zaznaczyć, co o niej sądzi. "To strasznie słabe, Olga. Nic nie jest czarno-białe, myślałam, że akurat ty o tym wiesz" - napisała Agata Rubik. "Ty za to uwierzyłaś złym ludziom. I to prawda, byliście po obu stronach barykady, ale Piotr wcale nie był tam sam. Wszystkiego dobrego, głos masz piękny" - przekazała.