Były menedżer Lewandowskiego wszystko wypaplał. Odsłonił kulisy małżeństwa piłkarza

Cezary Kucharski to były menedżer Roberta Lewandowskiego, z którym zakończył współpracę w mało przyjaznych okolicznościach. Od lat pozostają w konflikcie, a ich spór przeniósł się na salę sądową. Mimo to Kucharski chętnie wraca wspomnieniami do czasów współpracy z piłkarzem i komentuje jego życie prywatne. Tym razem opowiedział o kulisach małżeństwa Roberta i Anny Lewandowskich.

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Cezary Kucharski zaskoczył wyznaniem o Robercie i Annie Lewandowskich. Jak z jego perspektywy wygląda ten związek?

Były menedżer ponownie odniósł się do związku swojego byłego podopiecznego. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla "Świata Gwiazd" były menedżer Roberta Lewandowskiego ocenił relację piłkarza z żoną i wskazał, kto jego zdaniem odgrywa w tym związku dominującą rolę. - No oboje mają charakter... Rządzi Robert, to jest jakby dla mnie oczywiste. Jak ich poznałem, to rządził Robert - przekazał Kucharski.

W dalszej części wywiadu były menedżer został zapytany również o relacje Lewandowskiego z rodziną. Przyznał, że w czasie, gdy z nim współpracował, piłkarz był bardzo związany z najbliższymi, ale nie potrafi ocenić, jak wygląda to obecnie. - Na tamtym etapie, na którym ja ich jeszcze znałem, to tak. Dziś nie wiem, jak jest. Nie byłbym zdziwiony, jakby było inaczej. Jak ktoś się wybija zbyt wysoko, to często nie ma czasu dla najbliższych. To jest tak, że Robert jest tym królem. Nie mówię tego, bo tak sobie wymyśliłem. Robert i Anna stworzyli sobie taką strategię marketingową. Ich ludzie tak stworzyli - król i królowa Polski - mnie to śmieszy - padło z jego strony. Co sądzicie?

Cezary Kucharski co pewien czas mówi o Lewandowskim. A co byłym menedżerze sądzi sam piłkarz?

Jak wiemy, sam Lewandowski nie udziela zbyt wielu wywiadów. Pamiętacie, o czym mówił w podcaście z Bogdanem Rymanowskim? To właśnie tam po pewnej przerwie skomentował konflikt z Kucharskim. Piłkarz nie ukrywał, o co ma największy żal od byłego menedżera. - Najbardziej zabolało mnie to, że przez dwa lata przygotowywał plan, jak zniszczyć mnie i moją rodzinę w mediach. To pierwszy raz, gdy mówię o tym tak otwarcie. Mam wrażenie, że to już nie jest wojna ze mną, tylko z ludźmi wokół mnie - przekazał wówczas.