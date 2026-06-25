Katarzyna Cichopek niczym nimfa wodna. Internauci nazwali ją "petardą"

Katarzyna Cichopek to jedna z największych gwiazd rodzimego show-biznesu. Największą popularność przyniosła jej rola Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość", w którym można ją oglądać do dziś. Spore emocje wywołuje jej związek z Maciejem Kurzajewskim. Małżonkowie są jednymi z gospodarzy "halo tu polsat". Celebrytka jest bardzo aktywna w sieci, często publikując tam treści komediowe wraz z mężem. Na jej profilu nie brakuje również licznych reklam. Jedna z nich zachwyciła internautów. Przyznali wprost, że Cichopek to "petarda"!

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Katarzyna Cichopek na najnowszym nagraniu wygląda niczym nimfa wodna. Internauci zachwyceni

Jedno z najnowszych nagrań Cichopek, które pojawiło się w jej mediach społecznościowych, wzbudziło spore poruszenie. Wszystko przez fakt, iż aktorka w wakacyjnym kadrze wygląda niczym nimfa wodna. Możemy ją zobaczyć w słomkowym kapeluszu i zestawie w paski, składającym się z koszuli i spodenek. Celebrytka odpoczywa na kocu, korzystające słonecznej pogody. Nagranie wzbudziło spore poruszenie w komentarzach. Fani byli zachwyceni aktorką. "Sztos, jest ogień, mega rolka Kasiu", "To się nazywa kobieta", "Petarda" - pisali obserwatorzy. Jeden z nich ostrzegł jednak Cichopek. "Wyglądasz pięknie Kasiu, tylko z tym opalaniem to raczej ostrożnie, nie przebywaj zbyt długo na słońcu!" - przekazał.

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Katarzyna Cichopek zwraca uwagę na to, co pisały o niej media. Przerwała milczenie

Katarzyna Cichopek niedawno zdecydowała się opublikowała nagranie, odnosząc się w nim do licznych artykułów na jej temat. Wiele z nich komentowało jej ciało. - Body shaming (z ang. krytykowanie kogoś przez wzgląd na jego wygląd - przyp. red.) nie zawsze wygląda jak hejt, czasami wygląda jak nagłówek. Wpisałam swoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę i o to, co polskie media uznały za ważne - przekazała. Mogliśmy zobaczyć liczne nagłówki, które wyśmiewają się z ciała aktorki. "Cichopek nie może schudnąć. Pyza chce jak najszybciej wrócić do pracy". - Dopiero co urodziłam dziecko - skomentowała. Więcej nagłówków przeczytacie tutaj: Katarzyna Cichopek gorzko o latach cierpienia w milczeniu. "Jestem ofiarą".

- Od lat jestem ofiarą body shamingu. Przez długi czas cierpiałam w milczeniu. Myślałam, że tak trzeba, że to cena za bycie widoczną. Dziś jestem matką nastoletniej córki i właśnie dlatego nie mogę już dłużej milczeć. To, na co zgadzam się dla siebie, jest nauką dla moich dzieci. Dziś mówię nie - podkreśliła na filmiku.