Afera wokół Doroty R. Prokuratura wystosowała akt oskarżenia wobec piosenkarki

Sprawa, w którą zamieszani są Emil S. i Dorota R., od lat budzi ogromne emocje. Śledczy twierdzą, że za pośrednictwem spółki producenckiej Emil S. miał pozyskiwać od inwestorów środki na realizację filmów, jednak obiecywane przedsięwzięcia nie przyniosły oczekiwanych efektów, a pieniądze miały zniknąć z kont firmy. Według ustaleń prokuratury, gdy inwestorzy zaczęli domagać się zwrotu swoich środków, powstała nowa spółka na Malcie, której współwłaścicielką była ówczesna żona producenta. To właśnie tam - zdaniem śledczych - miało trafić część pieniędzy wyprowadzonych z Polski.

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19 czerwca 2026 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia. "W przedmiotowej sprawie wydano szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na gotówce, roszczeniach cywilnych, nieruchomościach, samochodach, zegarkach na łączną kwotę ponad 12 mln zł i prawie 60 tys. euro. Czyny zarzucane Emilowi S. zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10, czyny zarzucane Dorocie R. zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 5, zaś Annie S. i Agnieszce C.-D. do lat 10" - przekazuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

W tym samym akcie czytamy, że Emil S. został oskarżony o popełnienie aż 198 czynów. Wśród zarzutów znalazły się m.in. oszustwa wobec inwestorów, przywłaszczenie powierzonych środków, utrudnianie wierzycielom odzyskania pieniędzy oraz legalizowanie środków pochodzących z przestępstw. Według prokuratury sprawa dotyczy wielomilionowych kwot.

Dorocie R. z kolei zarzucono czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 308 kk w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 301 § 1 kk w zw. z art. 308 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk (pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli) na kwotę 12 293 161,10 zł;

Prokuratura już wcześniej ujawniła kulisy sprawy

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie rozmawiała w sprawie skandalu z Plejadą w 2023 roku. Przypomnijmy, co wówczas wypłynęło do mediów. - Z ustaleń śledztwa wynika, że Emil S., działając jako prezes spółki, pomimo zawartych umów inwestycyjnych o finansowanie produkcji filmowej oraz upływu zawartych w umowach terminów, nie wyprodukował i nie wprowadził do dystrybucji dzieła filmowego, a środków pieniężnych nie zwrócił - tak brzmi dawny komentarz Aleksandry Skrzyniarz.

Kontaktowaliśmy się z Dorotą R. w sprawie aktu oskarżenia, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi do momentu publikacji artykułu.