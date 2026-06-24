Olek Klepacz pojawił się 20 czerwca na koncercie "Lato z Radiem i Telewizją Polską", gdzie widzowie mogli dostrzec jego zaskakująca metamorfozę. Liderowi Formacji Nieżywych Schabuff w ostatnich latach udało się zrzucić aż 50 kg. - Całe życie byłem na lekkim aucie, bo byłem bardzo gruby (...), dopiero sztuka pozwoliła mi się odnaleźć - komentował niedawno swoją przemianę w programie "Mówię wam". Teraz Klepacz postanowił odnieść się do medialnych spekulacji, które pojawiły się w ostatnim czasie.

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Olek Klepacz ujawnia prawdę o swoim stanie zdrowia. "Nie choruję na raka"

24 czerwca w mediach społecznościowych pojawił się nowy wpis muzyka. Klepacz zdecydował odnieść się do plotek dotyczących jego metamorfozy oraz stanu zdrowia. Wyznał przy tym, że zmaga się z depresją. "Dzień dobry, ucinając spekulacje, pytania i plotki, dotyczące mojej utraty wagi wyjaśniam: Nie choruję na raka, choruję na depresję. Staram się bardzo 'tańczyć w ciemnościach' z gorszym lub lepszym skutkiem" - napisał artysta.

"Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie, dziękując za zrozumienie i przyjazne gesty" - dodał na koniec wpisu Klepacz, zwracając się do oddanych fanów. W komentarzach mógł liczyć na słowa wsparcia ze strony obserwatorów.

Tak Olek Klepacz wspominał początek choroby. "Bardzo źle się czułem"

O swoich zmaganiach z chorobą Klepacz opowiedział na początku 2025 roku w "halo tu polsat". Muzyk wyznał wówczas, że choruje na depresję lekooporną, której długo nie potrafił zdiagnozować. - Po prostu bardzo źle się czułem i to się przekładało na codzienny komfort życia. To się nie dzieje cały czas, permanentnie. To jest coś, co w moim przypadku wracało. To się zwie epizodami - komentował Klepacz.

Przed telewidzami podzielił się konkretnymi, trudnymi doświadczeniami. - Nie byłem sobie w stanie poradzić z bardzo prostymi rzeczami. Podam taki przykład – wymiana opon w samochodzie powodowała u mnie stres nie do przejścia. Zmagałem się z tak banalnymi sytuacjami, już nie mówię o tym, żeby rano wstać i pracować, i funkcjonować. To był problem - ujawnił artysta.