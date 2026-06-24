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Szokujące wyznanie Dody. Ujawniła, że kochała gangstera. "Nigdy mnie nie sprzedał"

Takiego wyznania mało kto się spodziewał. Doda ujawniła, że przed laty jej serce skradł gangster. Padły słowa o lojalności i wyjątkowym charakterze.
Doda
Kapif, EastNews

Doda po raz kolejny wzbudziła zainteresowanie fanów szczerymi wyznaniami. W podcaście "Biznes Misja" wokalistka opowiadała nie tylko o finansach, zarobkach i oczekiwaniach wobec partnera, ale także wróciła wspomnieniami do czasów, gdy obracała się w towarzystwie osób związanych z przestępczym półświatkiem.

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Doda o romansie z gangsterem. "Napisałam nawet dla niego piosenkę"

Wokalistka przyznała, że na przełomie lat 90. i 2000. świat show-biznesu często przenikał się ze środowiskiem gangsterskim. Jak wyjaśniła, poznała wiele takich osób za pośrednictwem bliskiego jej człowieka ze świata sportu. - Rzeczywiście w latach 90. i 2000. ludzi ze świata gangsterskiego bardzo ciągnęło do świata muzyki i show-biznesu, ale też do świata sportu. Ja przez takiego człowieka bliskiego ze świata sportu poznałam wielu gangsterów, bo to byli jego przyjaciele - wspominała.

Największe zaskoczenie wywołało jednak jej wyznanie dotyczące życia uczuciowego. Doda ujawniła, że jedna z tych znajomości przerodziła się w coś więcej. - Byłam raz zakochana w gangsterze. Napisałam nawet dla niego piosenkę. Opiszę to kiedyś w książce. Chciałam to opowiedzieć w swoim filmie, ale niestety nie wyrazili zgody na przeprowadzenie wywiadu z osobami z taką przeszłością - wyjawiła wokalistka.

Doda wyznała, że była zakochana w gangsterze. "Nigdy mnie nie sprzedał"

Choć mogłoby się wydawać, że relacja z osobą związaną z przestępczym półświatkiem wiązała się z licznymi problemami i trudnymi doświadczeniami, Doda wspomina swojego byłego partnera w zaskakująco ciepłych słowach. Przyznała, że mimo jego kontrowersyjnej przeszłości był on jednym z najbardziej wartościowych mężczyzn, jakich spotkała na swojej drodze.

On był jednym z najbardziej nietoksycznych, spokojnych i uczciwych paradoksalnie mężczyzn, których spotkałam na swojej drodze. Nigdy mnie nie sprzedał, był zawsze lojalny, z charakterem i honorowy

- przyznała (sic!). Doda nie zdradziła jednak, o kogo dokładnie chodziło. Niewykluczone, że więcej szczegółów ujawni w przyszłości w swojej książce, o której wspomniała podczas rozmowy. Dobry chwyt marketingowy?

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