Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk znani z programów TVN Turbo w 2025 roku usłyszeli zarzuty dotyczące zgwałcenia dwóch kobiet w Katowicach. Sprawa od miesięcy budzi ogromne emocje i jest szeroko komentowana w całej Polsce. Obaj dziennikarze od początku nie przyznawali się do winy. Mimo wyroku uniewinniającego to wciąż nie koniec ich sądowej batalii.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiśniewski przemówił po wyroku

Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk przed kolejnym wyzwaniem w sądzie. Śledczy kwestionują wyrok

Sprawa Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka wydawała się zakończona pod koniec 2025 roku. Wówczas Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok uniewinniający dla obu dziennikarzy od stawianych im zarzutów. Teraz postępowanie nabiera nowego biegu. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, prokuratura zaskarżyła wyrok, argumentując, że przy jego wydawaniu doszło do błędów w ocenie zgromadzonych dowodów.

Powody wniesienia apelacji przybliżył Plejadzie rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sędzia Gwidon Jaworski. - Apelacja oparta jest na zarzutach związanych z wadliwą oceną dowodów, jakiej miał dokonać sąd pierwszej instancji, co doprowadziło finalnie do uniewinnienia oskarżonych. Skarżący twierdzi, iż prawidłowa analiza zeznań kluczowych świadków oraz pokrzywdzonych winna prowadzić do wniosków odmiennych niż te, jakie wyprowadził Sąd Okręgowy - przekazał.

Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk czekają na rozprawę apelacyjną

Złożona przez prokuraturę apelacja nie zawiera wniosku o przeprowadzenie nowych dowodów. Śledczy przekonują jednak, że część ich wcześniejszych wniosków dowodowych została przez sąd pierwszej instancji niesłusznie oddalona. W efekcie prokuratura domaga się uchylenia wyroku uniewinniającego i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd odwoławczy nie może bowiem skazać oskarżonych, jeśli wcześniej zapadł wobec nich wyrok uniewinniający.

Termin rozprawy apelacyjnej został już wyznaczony. - W postępowaniu odwoławczym skierowano sprawę na rozprawę, która odbędzie się 30 lipca o godz. 12.00. Aktualnie, poza klasycznym przebiegiem rozprawy, tj. wystąpieniami stron, nie przewidziano innych czynności - mówi rzecznik prasowy. Warto przypomnieć, że działania prokuratury skomentował wcześniej adwokat dziennikarzy, Jakub Wende. W rozmowie z PAP podkreślił, że w jego ocenie Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk zostali słusznie uniewinnieni.