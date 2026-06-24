Grzegorz Markowski żyje z dala od show-biznesu. Zdjęcie Patrycji z tatą wywołało lawinę komentarzy

Patrycja Markowska od czasu do czasu informuje w mediach, czym obecnie zajmuje się jej ojciec - Grzegorz Markowski. Przypomnijmy, że artysta kilka lat temu przeszedł na emeryturę i zakończył muzyczną karierę. W nowym wpisie na Instagramie postanowiła z okazji Dnia Ojca opublikować z nim pamiątkową fotografię.

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Patrycja Markowska świętuje Dzień Ojca. Dodała wzruszający wpis

"Tata. Zawsze obok. Ja najchętniej obchodziłabym Dzień Ojca każdego dnia!" - napisała w nowym poście w mediach społecznościowych wokalistka. Do publikacji załączyła zdjęcie, na którym widzimy ją u boku taty. Kadr pochodzi ze ślubu Markowskiej z 2024 roku. Obydwoje z ojcem są wystrojeni w odświętne, białe kreacje, a na ich twarzach widnieją uśmiechy. Fotografia bardzo spodobała się fanom artystki.

"Boziu… Wspaniały tato! Razem z moim tatą słuchaliśmy Perfectu", "Przepiękni!", "Uściski dla taty, za to pani wygląda obłędnie! Serdeczności", "Masz wspaniałego tatę. Wyglądałaś cudownie", "Pani i tata to jak bliźniaki!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.

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W kwietniu bieżącego roku Markowska podzieliła się z fanami kulisami rodzinnych świąt w Hiszpanii. Wokalistka udostępniła wówczas nagranie, na którym Markowski złapał za gitarę i akompaniował jej podczas wykonywania utworu. "Takie rodzinne, świąteczne jam-owanie smakuje mi zawsze wyjątkowo. Utwór 'Breakout' i Mira Kubasińska z tekstem Bogdana Loebla jest jednym z moich ukochanych" - napisała pod postem artystka. Jak się okazało, przestraszyła ona nieco swoich fanów tym wpisem. Poszło wówczas o fakt, iż wspominane nagranie było czarno-białe.

"Przestraszyło mnie to czarno-białe nagranie... Dobrze was widzieć. Dużo zdrówka dla was, Pati", "Wystraszyłam się w pierwszej chwili, bo zobaczyłam pana Grzegorza na czarno-białym filmie" - komentowali obserwatorzy. Docenili jednak przy tym, iż za sprawą filmiku mogli zobaczyć i usłyszeć muzyka po dłuższej przerwie.