Kubicka apeluje w Dzień Ojca. "Dostrzeżmy kobiety, które zostały same z dzieckiem"

Sandra Kubicka należy do grona wyjątkowo aktywnych w mediach społecznościowych gwiazd. Modelka chętnie dzieli się z obserwatorami kadrami ze swojego codziennego życia. We wtorek 23 czerwca nie zapomniała również o obchodach Dnia Ojca. Celebrytka zdecydowała jednak docenić w ten dzień swoją mamę, Grace Kubicką.

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Sandra Kubicka zaskoczyła postem na Dzień Ojca. Wspomniała o swojej mamie

W czasie, gdy wiele gwiazd zamieszcza w sieci zdjęcia ze swoimi ojcami, by uczcić ich dzień, Kubicka postanowiła podejść do sprawy nieco inaczej. Opublikowała na InstaStories selfie ze swoją mamą i podzieliła się pod nim przemyśleniami na temat ich relacji. "Gdy cały kraj świętuje dziś Dzień Ojca dostrzeżmy również kobiety, które zostały same z dzieckiem, obowiązkami i odpowiedzialnością związaną z byciem rodzicem. Musiały sobie poradzić i dały radę" - napisała pod zdjęciem modelka.

"Dziękuję, mamo, że pokazałaś mi, jak wygląda silna i zaradna kobieta" - dodała na koniec Kubicka, zamieszczając również emoji serduszek. Przypomnijmy, że modelka nie utrzymuje kontaktu ze swoim biologicznym ojcem.

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W ostatnim czasie Kubicka publikuje również nagrania i zdjęcia przede wszystkim ze swoim nowym partnerem - biznesmenem Adamem Zaorskim. Po głośnym rozstaniu z Aleksandrem Baronem modelka nie kryje, że cieszy się, iż udało jej się ponownie znaleźć miłość. Gdy w połowie czerwca ukochany celebrytki obchodził urodziny, ta zamieściła w sieci wzruszający wpis z życzeniami.

"Ty wiesz, czego ci życzę, bo już ci to powiedziałam. Tak tylko tu wykrzyczę, że masz dziś urodziny, bo jestem dumna, że mam tak cudownego, mądrego, dojrzałego, z najpiękniejszymi wartościami mężczyznę przy swoim boku. Zadbam o to, aby to był najlepszy urodzinowy weekend w twoim życiu, bo zwariowałam na twoim punkcie" - napisała w mediach społecznościowych Kubicka, udostępniając fotografię z Zaorskim. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Kubicka zaszalała z urodzinowymi życzeniami dla ukochanego. 'Zwariowałam na twoim punkcie'".