Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski przed laty byli małżeństwem. Doczekali się wspólnie dwóch synów - Franciszka i Juliana, którzy urodzili się kolejno w 1997 i 2006 roku. Małżonkowie sfinalizowali rozwód w 2020 roku i poszli innymi drogami. Dziś dziennikarz jest mężem Katarzyny Cichopek, a kobieta petarda nie ukrywa, że jest w związku, choć nie pokazała swojego ukochanego. Nie da się jednak ukryć, że Smaszcz nie pała sympatią do byłego męża. Z okazji Dnia Ojca złożyła życzenia... synowi. Zdobyła się na wymowny komentarz i nie trudno dostrzec, że to szpila wbita Kurzajewskiemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz miażdży ślub Kurzajewskiego i Cichopek. "Największy obciach w życiu"

Paulina Smaszcz chwali syna w Dzień Ojca. Tymi słowami dopiekła Maciejowi Kurzajewskiemu

23 czerwca w Polsce obchodzimy Dzień Ojca. Z tej okazji Paulina Smaszcz zamieściła w mediach społecznościowych wymowny wpis. Opublikowała zdjęcie starszego z synów wraz z jego córką, ukrywając przy tym jej wizerunek. Nie obyło się bez szpilki wbitej Maciejowi Kurzajewskiemu. "Każdy może zostać ojcem, ale żeby być tatą trzeba być wyjątkowym mężczyzną" - podkreśliła w poście. "Jestem szczęśliwa, że tak wychowałam mojego syna, mimo wszystkich problemów, trudności, komplikacji i braku wzorców. Razem daliśmy radę i wciąż dajemy radę. Moja wnuczka wyznacza nam azymut. Kochamy nad życie" - przekazała Smaszcz. Jedna z internautek zwróciła uwagę na słowa dziennikarki. "Szpileczka musi być wszędzie, wiadomo" - skomentowała. Nie doczekała się jednak odpowiedzi.

Paulina Smaszcz przeszła metamorfozę. Dziś ma długie włosy, a ekspert zachwycił się jej nowym wizerunkiem

Przez lata kobieta petarda kojarzona była z krótką fryzurą. Niedawno zdecydowała się na metamorfozę i zaprezentowała się w długich włosach. "Dojrzałam do zmiany, która nie jest ucieczką od przeszłości, ale pięknym otwarciem na wszystko, co nowe, lepsze i wspaniałe. Już może być tylko lepiej i na pełnej petardzie" - komentowała Smaszcz. W rozmowie z Plotkiem jej nową odsłoną zachwycał się stylista fryzur Michał Musiał. - Obok metamorfozy Pauliny Smaszcz nie da się przejść obojętnie. Od dawna uważałem, że to właśnie długie włosy pasowałyby do niej najlepiej. Nowa fryzura nadała dziennikarce zdecydowanie bardziej młodzieńczego charakteru i świetnie wpisuje się w światowe trendy. Jasny odcień blondu nadał świeżości, a naturalnie ułożona fryzura daje wrażenie nonszalancji. Smaszcz odjęła sobie dobrych 15 lat - przyznał ekspert.