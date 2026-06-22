Julia Wieniawa od lat stawia na zdrowy styl życia i regularną aktywność fizyczną. Aktorka i piosenkarka chętnie dzieli się w sieci kadrami z treningów, które wykonuje zarówno pod okiem trenerów, jak i w swojej domowej siłowni. Gwiazda nie ukrywa, że ruch dodaje jej energii i pomaga zachować formę. Opublikowane przez nią nagrania zainteresowały jednego z trenerów na TikToku. Trener fitness postanowił przyjrzeć się ćwiczeniom Wieniawy i ocenić, czy wszystko wykonuje prawidłowo. Nie zabrakło kilku cennych uwag.

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Julia Wieniawa i jej niebanalny trening. "Z jednej strony chaotyczne..."

- Tu się dzieje naprawdę bardzo dużo - powiedział Damian Bugański na początku materiału. Julia Wieniawa podczas treningów korzysta z ergometru i zdaniem trenera nie zachowuje przy tym naturalnej krzywizny kręgosłupa. - Nie wiem, czy Julia o tym wiedziała, ale to drobny błąd techniczny - omówił trener. Pochwalił następnie sposób, w jaki wykonuje tzw. planka - ćwiczenie, dzięki któremu można zadbać o mięśnie brzucha. Co przekazał w dalszej części materiału? Trener skrytykował przysiady z obciążeniem, które mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. - Nie dość, że w niepełnym zakresie ruchu, to jeszcze dodatkowo mamy małą kontrolę motoryczną odcinka lędźwiowego, więc źle to jest niestety zrobione. Aż dziwne, że Julia nie potrafi zrobić poprawnie przysiadu z obciążeniem - skomentował. Z kolei ćwiczenia gimnastyczne w wykonaniu gwiazdy ocenił jako bardzo dobre.

Nadeszła pora na podsumowanie treningów Wieniawy. - Z jednej strony wydaje się to totalnie chaotyczne, bez składu i ładu, a z drugiej strony myślę, że trenerka miała na to jakiś pomysł i być może my, jako zwykli obserwatorzy czegoś tutaj nie widzimy. Julia jest w formie, widać, że trenuje od lat, więc jedyne, co mi pozostaje, to życzyć powodzenia - podsumował ekspert.

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Aktorka i wokalistka spędzała czerwcowy urlop w ekskluzywnym hotelu Cavo Tagoo na Mykonos, jednym z najbardziej prestiżowych obiektów na wyspie. Położony na wzgórzu kompleks przyciąga gości panoramicznymi widokami na Morze Egejskie i wyjątkową atmosferą, która jak najbardziej udzieliła się Julii Wieniawie.

Za pobyt w takim miejscu trzeba jednak słono zapłacić. Najtańsze dostępne pokoje kosztowały około 6 tys. zł za noc, natomiast bardziej luksusowe warianty z prywatnym basenem wiązały się z wydatkiem przekraczającym dziesięć tys. zł za dobę.