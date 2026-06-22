Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca 2025 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę zarówno w środowisku artystycznym, jak i wśród wiernych fanów. W dniu, w którym obchodziłaby swoje 60. urodziny, jej sceniczni partnerzy postanowili podzielić się wyjątkowym wpisem. W opublikowanym wspomnieniu wyobrazili sobie, jak wyglądałoby świętowanie, gdyby Joanna nadal była z nimi w trasie.

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Wspomnieli Joannę Kołaczkowską w szczególnym dniu. Trudno czytać te słowa bez wzruszenia

"Dziś skończyłabyś 60 lat. Być może Twoje urodziny świętowalibyśmy gdzieś w trasie, między jednym występem a drugim, w hotelowym pokoju" - zaczęli instagramowy wpis członkowie kabaretu Hrabi.

"Jak co roku długo zastanawialibyśmy się, co ci kupić. To nigdy nie było łatwe. Ostatnio była to lekarska torba z pełnym wyposażeniem - prezent idealny dla naszej doktor Queen. Trafiony w punkt, bo przecież od lat na medycynie znałaś się z nas najlepiej" - czytamy.

Członkowie Kabaretu Hrabi wrócili pamięcią do codzienności, którą przez lata dzielili z Kołaczkowską. Wspomnieli nie tylko wspólne występy, ale również chwile spędzane poza sceną - w garderobach, hotelach i podczas wielogodzinnych podróży. To właśnie te zwykłe momenty, które kiedyś wydawały się czymś naturalnym, dziś nabrały wyjątkowej wartości. Artyści podkreślili, że mimo upływu czasu nadal uczą się funkcjonować bez swojej przyjaciółki, a jej energia i poczucie humoru pozostają obecne w ich codziennym życiu.

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Najbardziej poruszające słowa znalazły się jednak w zakończeniu wpisu. Artyści przyznali, że wciąż odczuwają brak Joanny, ale jednocześnie próbują odnaleźć radość w tym, co po sobie zostawiła. "Bardzo nam ciebie brakuje. Ale uczymy się żyć dalej" - napisali. "Uczymy się na nowo wypełniać garderobę śmiechem. Jeszcze ostrożnie, jeszcze trochę nieśmiało. Coraz częściej jednak łapiemy się na tym, że w tym śmiechu jest też coś od ciebie. Jakbyś zostawiła go nam na przechowanie. I dlatego dziś, zamiast smutku, chcemy wznieść toast za wszystkie chwile, które dzięki Tobie stały się piękniejsze. Za ciebie, Aśka. I za ten śmiech, który wciąż z nami jest" - czytamy. Wpis szybko poruszył internautów, którzy w komentarzach dołączyli do wspomnień i życzeń kierowanych pod adresem niezapomnianej artystki.